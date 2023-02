Bayerns Kimmich verabschiedet sich emotional von Lobinger

imago sportfotodienst

Vor seiner Zeit beim FC Bayern trainierte Joshua Kimmich auch unter Fitnesscoach Tim Lobinger

Der Tod des ehemaligen Stabhochspringers Tim Lobinger löst weit über die Grenzen der Leichtathletik hinaus Trauer und Betroffenheit aus. Am Freitag hat sich Fußballprofi Joshua Kimmich vom FC Bayern mit emotionalen Worten von seinem langjährigen Wegbegleiter verabschiedet.

"Es ist nicht einfach in Worte zu fassen, was du für mich warst und bleibst. Ich habe dich mehr bewundert als jeden anderen. Ich habe immer zu dir aufgesehen, weil du in allen Bereichen des Lebens eine Inspiration und ein Vorbild für mich bist", schrieb Kimmich bei Instagram zu einem gemeinsamen Bild mit dem verstorbenen Lobinger.

Der 50-Jährige war am Donnerstag einem schweren Krebsleiden erlegen. Kimmich und der frühere Weltklasse-Leichtathlet pflegten eine enge Beziehung, Lobinger war als Personal Trainer für den deutschen Nationalspieler tätig.

Zudem arbeitete Lobinger nach seiner Karriere unter anderem als Athletiktrainer bei RB Leipzig. Die Sachsen kündigten bereits an, am Wochenende in der Bundesliga mit Trauerflor aufzulaufen.

"Wir sind alle sehr traurig und betroffen. Wir drücken der Familie unser tiefes Mitgefühl aus und wünschen ihr viel Kraft. Das wichtigste aber ist, dass die Familie jetzt zur Ruhe kommt", sagte RB-Trainer Marco Rose.

Kimmich über Lobinger: "Du wirst immer da sein"

"Du warst und bleibst mein Antrieb, mein Motor und meine Motivation. Jede einzelne Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit lässt mich nicht nur lächeln, sondern macht mich von ganzem Herzen glücklich. Ich bin dir unendlich dankbar für alles. Deine Werte werden mich immer prägen und begleiten. Du wirst immer da sein", schrieb Kimmich weiter.

Seinen Post versah der Bayern-Profi mit dem Hashtag "#Familie" und einem Herz-Emoji.

Lobinger war 2017 erstmals an Leukämie erkrankt. Nach fünf Chemotherapien und einer Stammzellentransplantation schien der Krebs zwischenzeitlich besiegt, doch die Krankheit kam zurück und kostete ihm nun das Leben.