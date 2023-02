IMAGO/osnapix / Hirnschal

Wer überträgt BVB vs. Hertha BSC live im TV und Stream?

Nach dem Sieg in der Champions League gegen den FC Chelsea trifft Borussia Dortmund am Sonntag (17:30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga auf Hertha BSC. Es winkt bereits der sechste Liga-Erfolg in Serie und ein weiterer Schritt im Titelkampf. Wo läuft BVB vs. Hertha BSC live im TV und Stream? sport.de hat alle Infos.

Spätestens nach dem souveränen 1:0-Hinspielsieg gegen den FC Chelsea in der Champions League am Mittwoch ist klar: Borussia Dortmund schickt sich an, 2022/2023 in allen drei Wettbewerben ein ernsthafter Titelkandidat werden zu können.

Zu der zweifelsohne hohen fußballerischen Qualität im Kader von Cheftrainer Edin Terzic kam zuletzt auch noch die vielfach vermisste Mentalität sowie eine neue Widerstandsfähigkeit, die dem BVB insgesamt zu starken Resultaten verhalf.

In diese Phase kommt mit Hertha BSC ein Gegner nach Westfalen, der turbulente Wochen hinter sich hat. Zwar hat konnte die Alte Dame das Bundesliga-Spiel gegen Gladbach am vergangenen Wochenende mit 4:1 für sich entscheiden. Unruhig ist es aber dennoch bei dem Klub aus der Hauptstadt, der sich immer noch in akuter Abstiegsnot befindet.

Im Hinspiel im Olympiastadion konnte sich der BVB dank des Premieren-Treffers von Anthony Modeste knapp mit 1:0 durchsetzen.

