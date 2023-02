Nach dem Bayern-Spiel: Didi Hamann geht auf Neymar los

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Gegen den FC Bayern zeigte Neymar nur selten sein Können

Beim Spiel gegen den FC Bayern enttäuschte die hochkarätig besetzte Offensive von Paris Saint-Germain bis zur Einwechslung von Kylian Mbappé auf ganzer Linie. Besonders Neymar wurde fast vollständig von der Münchener Abwehr abgemeldet. Für seine Leistung muss sich der brasilianische Superstar nun harsche Kritik von Ex-Profi Didi Hamann gefallen lassen.

Seinen Dienstagabend hatte sich PSG-Superstar Neymar wohl ganz anders vorgestellt. Bei der 0:1-Niederlage gegen den FC Bayern war der 31-Jährige über weite Teile des Spiels nahezu unsichtbar und von den aufmerksamen Innenverteidigern der Münchener stets gründlich gedeckt.

Im gesamten Spiel gab der brasilianische Nationalspieler nur einen Torschuss ab, den Yann Sommer in der 73. Minute parieren konnte. Ansonsten lieferte Neymar kaum auffällige Szenen und blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

Hamann: Leistung gegen den FC Bayern "war eine Frechheit"

Auch "Sky"-Experte Didi Hamann war die dürftige Leistung des Dribbelkünstlers nicht entgangen. "Neymar hat eine Unzahl an Bällen verloren. Was Neymar gegen die Bayern abgeliefert hat, war eine Frechheit seinen Mitspielern gegenüber", polterte der Ex-Profi des FC Bayern und des Liverpool in seiner Kolumne bei dem Pay-TV-Sender.

Dass der Ex-Barca-Star trotz 16 Ballverlusten nicht ausgewechselt wurde, konnte sich Hamann nur durch eine strikte Vorgabe an Trainer Christophe Galtier erklären. "Wenn der Spieler größer ist als die Mannschaft, dann passiert so etwas. Ich vermute, dass es dem Trainer nicht erlaubt ist, ihn auszuwechseln", spekulierte der ehemalige deutsche Nationalspieler.

Auch den PSG-Bossen auf der Tribüne dürfte die Vorstellung in der Königsklasse alles andere als gefallen haben, vermutet der 49-Jährige: "Sie werden sich möglicherweise gedacht haben: 'Für was habe ich das ganze Geld ausgegeben?'"