Neues Interesse: Bieter-Kampf um United spitzt sich zu

IMAGO/Simon Stacpoole

Manchester United könnte bald einen neuen Besitzer haben

Seit die Eigentümer von Manchester United signalisiert haben, den Klub verkaufen zu wollen, bringen sich schwerreiche Interessenten für die Red Devils in Stellung. Nun spitzt sich der Bieterkampf offenbar zu.

In der Premier League ist Manchester United sportlich schon seit einigen Jahren nicht mehr die Nummer eins. Und dennoch dürfte der einstige Serienmeister zeitnah einen Weltrekord aufstellen, sofern er denn tatsächlich veräußert wird.

Denn angeblich verlangt die Glazer-Familie, die 2005 die Übernahme des 20-fachen englischen Meisters abgeschlossen hatte, mindestens 5,6 Milliarden Euro. Ein Verkauf für diese Summe wäre gleichbedeutend mit dem teuersten Deal der Sportgeschichte.

Und wie "Bloomberg" berichtet, will offenbar ein Investoren-Konsortium aus Katar noch am Freitagabend eine erste Offerte über genau diesen Betrag tatsächlich für den englischen Spitzenklub abgeben, bevor um 22 Uhr die Frist für Käufer ausläuft.

Teil der Gruppierung aus dem Emirat ist anscheinend auch der ehemalige Premierminister Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Über den Staatsfond Qatar Sports Investments ist das Land allerdings bereits Eigentümer bei Paris Saint-Germain. Beide Klubs vollständig zu kontrollieren, würde gegen UEFA-Regeln verstoßen, sodass eine gänzlich Übernahme nicht möglich wäre. Eine Offerte sei deshalb "kompliziert", heißt es bei "Bloomberg".

FC Chelsea setzt neue Maßstäbe

Der "Daily Telegraph" schreibt hingegen, dass sich auch Bieter aus Saudi-Arabien in Stellung bringen, nachdem der dortige Staatsfond erst im Herbst 2021 Ligakonkurrent Newcastle United erworben hatte. Zudem kursierten in der Vergangenheit Spekulationen um eine New Yorker Investmentbank.

Offiziell hat bislang einzig der britische Milliardär Jim Ratcliffe und dessen Ineos-Konzern öffentlich Interesse an Manchester United bekundet.

Sollten alle Beteiligten tatsächlich ernst machen, könnte sich der Kaufpreis im Bieterverfahren womöglich sogar noch weiter steigern.

An der Börse setzten die United-Papiere im Zuge der Nachrichten schon am Donnerstag zum Höhenflug an. Um rund zehn Prozent legte die Aktie des Klubs an der Wall Street dazu. Damit stieg der Marktwert auf rund 4,1 Milliarden Euro.