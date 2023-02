Barca-Skandal noch größer? Ex-Schiri drohte mit Erpressung

Thiago Prudencio via www.imago-images.de

Ein Ex-Schiri droht dem FC Barcelona offenbar mit der Enthüllung eines "Skandals"

Die Nachricht über den Verdacht der gezielten Beeinflussung von Schiedsrichtern löste rund um den FC Barcelona zuletzt Unruhe aus. Trotz der Versuche des Klubs, die Vorwürfe zu entkräften, zieht der Skandal wohl nun noch weitere Kreise als zunächst angenommen. Die Rede ist von Erpressung.

Der FC Barcelona hat zwischen 2016 und 2018 insgesamt knapp 1,4 Millionen Euro an die Berateragentur Dasniel 95 des ehemaligen Vizepräsidenten des spanischen Schiedsrichterausschusses (CTA) José María Enríquez Negreira überwiesen. Seit Monaten schon ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verdachts der "Korruption zwischen Privatpersonen". Zuerst hatte der Radiosender "Cadena Ser" darüber berichtet.

Weder der Klub noch der ehemalige Schiedsrichter Enríquez Negreira, der 13 Jahre lang in La Liga gepfiffen hatte, bestritten in den jeweiligen Anhörungen die Zahlungen, wiesen die Korruptionsvorwürfe jedoch zurück.

Die Geldsumme sei als Gegenleistung für in der Praxis "gängige" Beratertätigkeiten wie Analysen zu Jugendspielern und Schiedsrichtern gezahlt worden, hieß es in einem Statement des FC Barcelona. Das plötzliche Ende der Zahlung wurde vom einstigen Klubpräsidenten Josep Maria Bartomeu damit begründet, dass man eine neue Sparpolitik begonnen hatte.

Ex-Schiedsrichter drohte FC Barcelona mit Erpressung

Doch nun scheint der Fall eine weitaus größere Tragweite zu haben: Wie "El Mundo" berichtet, hatte Barcelona schon weitaus früher mit den Zahlungen an die Agentur begonnen. Seit 2001 soll Enríquez Negreira somit insgesamt 6,6 Millionen Euro erhalten haben.

Brisant zudem: Der Ex-Schiri hatte offenbar im Februar 2019 versucht, den FC Barcelona zu erpressen und auf die Weiterzahlung gedrängt. Damals hatte Bartomeu bereits die Entscheidung getroffen, die Zahlungen an Dasnil 96 einzustellen.

"El Mundo" liegt ein Fax vor, in dem Enríquez Negreira den damaligen Barca-Boss warnt, er werde "alle Unregelmäßigkeiten öffentlich machen, wenn er nicht mehr bezahlt wird".

In dem Fax drohte Enríquez Negreira dem Klub offen: "Nach all dieser gemeinsamen Zeit empfinde ich das als absolut ungerechtfertigte persönliche Beleidigung. Ich habe die feste Absicht, eine Klage vor Gericht einzureichen, was sicherlich negative Folgen haben wird. Bis jetzt habe ich diese Maßnahmen nicht eingeleitet, um ernsthafte Konsequenzen zu vermeiden, in der Hoffnung, es wird eine angemessene Einigung erzielt. Ich glaube nicht, dass ein weiterer Skandal dem Verein gut tun würde."

Bartomeu, so "El Mundo" habe weder auf das Fax noch auf Anrufe des Ex-Unparteiischen reagiert.