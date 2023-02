Rückkehr zum FC Schalke 04? Max Meyer äußert sich

IMAGO/Manuel Geisser

Max Meyer spielte lange Jahr beim FC Schalke 04

Der viermalige Nationalspieler Max Meyer hat in einem Interview auf seine Zeit beim FC Schalke 04 zurückgeblickt und unter anderem über eine mögliche Rückkehr zu den Königsblauen gesprochen.

Viel Schalke, und dann ganz lange nichts: So kann man die bisherige Karriere von Max Meyer beschreiben. Nach seinem Abschied von den Königsblauen ging es über Crystal Palace, den 1. FC Köln, Fenerbahce, und den FC Midtjylland mittlerweile zum FC Luzern in die Schweiz.

Hier will Meyer nun glücklich werden. Sieben Tore und zwei Vorlagen in 15 Liga-Spielen sowie ein Treffer in zwei Pokalspielen zeugen bereits davon, dass dieser Plan gelingen könnte.

Von "Sport1" gefragt, ob es sich in Luzern nun wieder anfühle wie in seinen besten Zeiten bei S04, sagte Meyer: "Auf Schalke war es in meinem letzten Jahr bei Domenico Tedesco ähnlich, ja. Da konnte ich auch befreit aufspielen. Da merkte ich, dass ich gebraucht werde. Ich bin wieder mit 100 Prozent Freude dabei."

Wenn er den jetzigen Max Meyer mit dem damaligen aus der Schalker Zeit vergleiche, habe sich dieser "definitiv verändert", sagte der 27-Jährige.

"Ich bin reifer geworden und das ist nicht nur so daher gesagt. Ich bin auch ruhiger geworden, früher hätte ich sofort emotional reagiert, jetzt nicht mehr. Ich weiß die Sachen inzwischen auch mehr zu schätzen, unter anderem, dass ich wieder regelmäßig spiele", verriet Meyer über sich selbst.

Rückkehr zum FC Schalke 04 "aktuell kein Thema"

Es sei "das Schlimmste für einen Fußballer, wenn du nicht regelmäßig spielst", fügte der Mittelfeldmann an. Er genieße das Hier und Jetzt sehr und wisse das alles gut einzuordnen, setzte Meyer hinzu.

Seinen königsblauen Ex-Klub habe er weiter im Blick. "Ich habe dort zehn Jahre gespielt. Ich schaue mir fast jedes Spiel an, wenn es geht", erklärte er. Dass sich der Revierklub mit Abstiegssorgen herumschlage, tut Meyer leid. "Ich hoffe, dass es Schalke noch schafft, in der Liga zu bleiben. Dieser Verein mit diesen Fans und dem Stadion gehört absolut in die Bundesliga."

Eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte sei "aktuell kein Thema". "Und es wäre auch meinem jetzigen Verein nicht fair gegenüber, denn in Luzern bekam ich eine große Chance", betonte er.

Wenn die Möglichkeit für ein Engagement in der Bundesliga in ferner Zukunft noch einmal bestehe, sei das aber durchaus "spannend". Er und sein Berater-Team würden das dann "ganz in Ruhe bewerten".