Chance für den FC Bayern? City sucht schon Cancelo-Ersatz

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Ist von Manchester City an den FC Bayern verliehen: Joao Cancelo

Manchester City hat Außenverteidiger Joao Cancelo im Winter an den FC Bayern verliehen. Trotz einer Kauf-Option ist eine Rückkehr des Portugiesen nach England zwar weiterhin nicht ausgeschlossen. Die Zeichen verdichten sich aber, dass Cancelo und ManCity dauerhaft getrennte Wege gehen.

Der FC Bayern wird Joao Cancelo im Sommer sicher nicht für die vertraglich festgelegte Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro fest verpflichten. Das hatte Sportvorstand Hasan Salihamidzic kurz nach dem überraschenden Leih-Deal mit dem Neuzugang im Januar bereits klargestellt.

Dennoch dürfte man an der Säbener Straße bei weiterhin guten Leistungen Cancelos an Verhandlungen mit Manchester City interessiert sein, um sich auf eine für alle Seiten passende, marktgerechte Ablöse zu einigen. Nötig wird diese, weil der 28 Jahre alte Profi bei den Sky Blues noch einen Vertrag bis 2027 besitzt.

Dass der amtierende Premier-League-Meister grundsätzlich bereit ist, sich im Sommer endgültig vom rechts wie links einsetzbaren Verteidiger zu trennen, wird einem Medienbericht zufolge nun immer offensichtlicher.

Denn: Manchester City beschäftigt sich nach Angaben des Portals"90Min" bereits mit möglichen Nachfolgern für Cancelo.

Fixer Wechsel von Manchester City zum FC Bayern?

Zwei Kandidaten sind demnach in die engere Wahl von Pep Guardiola und Co. gerückt: Federico Dimarco, aktuell Stammkraft bei Inter Mailand und achtfacher Nationalspieler Italiens, sowie Ben Chilwell vom FC Chelsea.

Der 26-Jährige steht in dieser Saison bei den Blues im Konkurrenzkampf mit Sommer-Neuzugang Marc Cucurella und kommt somit in der Liga auf lediglich vier Einsätze von Beginn an.

Cancelo war bei City vor seinem Wechsel zum FC Bayern in der Hierarchie immer mehr in den Hintergrund gerückt - angeblich auch wegen Differenzen mit Guardiola. Der ehemalige BVB-Profi Sergio Gomes spielte in den Planungen zuletzt ebenfalls keine Rolle mehr.

Stattdessen setzte Guardiola in den vergangenen Wochen entweder auf Innenverteidiger Nathan Aké oder auf eine Dreierkette, um sein Linksverteidiger-Problem zu lösen.

In der kommenden Saison soll die Position offenbar von einem Neuzugang bekleidet werden.