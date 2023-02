Heftiges Trikot-Chaos beim BVB

IMAGO/Mika Volkmann

Bei vielen BVB-Fans kommt das neue Trikot gut an

Im Heimspiel am Sonntag (17:30 Uhr) gegen Hertha BSC läuft Borussia Dortmund in einem Sondertrikot auf. Seit Samstagmorgen können auch die BVB-Fans die neue, ganz in Schwarz gehaltene Spielkleidung kaufen - theoretisch. Denn: Die Nachfrage war derart groß, dass der Onlineshop in die Knie ging.

Borussia Dortmund hat sein neues Sondertrikot in Bergbau-Optik auf den Markt gebracht. Am Donnerstag veröffentlichte der BVB einen ersten Trailer über die sozialen Netzwerke, mit dem der Jersey angeteasert wurde. Am Freitag zeigte der Revierklub seinen Fans dann erstmals die neue Arbeitskleidung, die beim Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Hertha BSC von den Profis getragen wird.

Zugleich kündigte der BVB an, den Verkauf am Samstagmorgen (10:00 Uhr) in seinem Onlineshop zu starten. Das Trikot des Ausrüsters Puma ist für 89,99 € erhältlich, Kindergrößen kosten 69,99 €.

Damit möglichst viele Fans zuschlagen können, darf jeder Käufer maximal zwei Exemplare erwerben.

Über 150.000 BVB-Fans warten aufs Trikot

Da der BVB schon im Jahr 2019 ein komplett in schwarz gehaltenes Sondertrikot mit limitierter Auflage auf den Markt gebracht hatte, war ein großer Andrang durchaus erwartet worden. Die Nachfrage am Samstagmorgen dürfte dann jedoch auch die Dortmunder Marketing-Strategen überrascht haben.

Schon kurz nach der Eröffnung des Trikot-Verkaufs tummelten sich mehr als 150.000 Menschen auf der Seite.

Die eigens eingerichtete virtuelle Warteschlange wurde zeitweise angehalten, da die vielen Bestellwünsche sonst nicht hätten abgewickelt werden können.

Das neue Trikot des BVB firmiert unter dem Motto "Weil die Glut hier nie erlischt". Als Muster dient eine Kohle-Optik, das Vereinswappen sowie die Logos der Ausrüster und Sponsoren sind in Schwarz gehalten. Im Flock lässt sich der Dortmunder Stadtplan erahnen.

Weil die Glut hier nie erlischt. 🔥



Das neue @BVB x @PUMA Sondertrikot! — Borussia Dortmund (@BVB) 17. Februar 2023

In diesem Jahr hat sich der BVB zudem eine besondere Aktion ausgedacht: Die im Spiel gegen Hertha BSC getragenen Trikots werden im Anschluss in einer Auktion versteigert. Die Erlöse gehen an die Opfer des schweren Erdbebens in der Türkei und in Syrien.