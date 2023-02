Pavard-Berater bei brisantem Geheimtreffen erwischt

IMAGO/Federico Pestellini

Wird mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht: Benjamin Pavard (r.) vom FC Bayern

Obwohl Benjamin Pavard in dieser Saison beim FC Bayern weiter zu den Stammspielern gehört, plant der Franzose offenbar seinen vorzeitigen Abschied im Sommer. Sein Berater wurde nun bei einem durchaus brisanten Geheimtreffen gesichtet.

Spieleragent Pini Zahavi ist in den vergangenen Tagen nach Spanien gereist, um einen möglichen Sommer-Wechsel von Benjamin Pavard vom FC Bayern zum FC Barcelona auszuloten. Das berichtet die spanische Zeitung "Sport" mit Berufung auf eine Information des Video-Bloggers "Jijantes".

Demnach habe Barca in der katalonischen Metropole zu einem regelrechten Gipfel geladen, da neben Pavard in Yannick Carrasco von Atlético Madrid ein weiterer Klient von Zahavi beim aktuellen Tabellenführer von La Liga auf dem Einkaufszettel für die kommende Spielzeit steht.

FC Bayern: Transfer von Benjamin Pavard kompliziert

Das Treffen mit Zahavi, der im vergangenen Sommer auch den Transfer von Robert Lewandowski eingefädelt hatte, habe in einem Hotel in Barcelona stattgefunden, heißt es. Für Barca saßen dem Bericht zufolge Fußball-Direktor Mateu Alemany sowie der Technische Direktor Jordi Cruyff am Verhandlungstisch. Nach anderthalb Stunden trennten sich die Wege wieder.

Pavard besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2024. Unter einer Ablöse in Höhe von 30 Millionen Euro will der deutsche Rekordmeister den Abwehrspieler nach Angaben von "Sport" nicht ziehen lassen. Die Situation sei für Barca demnach durchaus "kompliziert".

Die Hoffnung hinter dem Treffen mit Zahavi sei gewesen, dass der Berater in Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC Bayern eine Reduzierung der Ablöseforderung erreichen könne.

Bleibt Benjamin Pavard doch beim FC Bayern?

Dass sich der beim FC Bayern überwiegend als Rechtsverteidiger eingesetzte Pavard einen baldigen Tapetenwechsel vorstellen kann, hatte er bereits im vergangenen November in einem Interview klar gemacht.

Trainer Julian Nagelsmann setzt in München dennoch weiterhin auf die Dienste des Franzosen, der zuletzt zunehmend auch auf seiner Wunschposition in der Innenverteidigung zum Zuge kam.

"Sky" zufolge scheint es aufgrund dieser Entwicklung mittlerweile denkbar, dass Pavard seine Wechselabsicht noch einmal überdenkt.