Supertalent von ManUnited beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Isabel Infantes

Alejandro Garnacho (r.) zuletzt in der Europa League gegen den FC Barcelona

Beim wiedererstarkten Premier-League-Klub Manchester United hat Alejandro Garnacho in dieser Saison den Sprung in den Profikader geschafft. Während die Red Devils schnell mit dem Supertalent verlängern wollen, soll längst auch der FC Bayern ein Interesse hegen.

Der gerade einmal 18 Jahre alte Alejandro Garnacho hat sich binnen kurzer Zeit auf den Zettel der großen Top-Klubs in Europa gespielt. Im Herbst 2020 war der gebürtige Madrilene, der zudem den argentinischen Pass besitzt und vier U21-Spiele für die Weltmeister-Nation absolvierte, von Atlético nach Manchester gewechselt. Seit seinem Premier-League-Debüt in der Vorsaison kommt der Außenstürmer mittlerweile auf 14 Spiele im Oberhaus.

Auch in der Europa League stand der Youngster bereits mehrfach auf dem Rasen. In der laufenden Spielzeit lesen sich seine Zahlen daher durchaus beeindruckend: 24 Pflichtspiele, acht davon von Beginn an, drei Tore und fünf Vorlagen.

Da sein Vertrag im Nordwesten Englands nur noch bis Sommer 2024 datiert ist, pocht ManUnited auf eine baldige Vertragsverlängerung. Der aktuelle Tabellendritte weiß außerdem: Die internationale Konkurrenz könnte sonst Abwerbeversuche starten.

Für welches Land entscheidet sich Garnacho?

Laut dem "Mirror" zählt unter anderem der FC Bayern zu den Hauptinteressenten am Flügelstürmer. Neben den Münchnern werden auch Real Madrid und Paris Saint-Germain genannt.

Berichten aus England zufolge darf sich das Trio allerdings nicht allzu große Hoffnungen machen, Garnacho alsbald unter Vertrag nehmen zu können. Das neue Arbeitspapier wäre, geht es nach Manchester United, im Falle einer Verlängerung bis 2028 gültig. Dies würde deutlich bessere Bezüge für den Youngster mit sich bringen.

Offener scheint indes Garnachos Wahl zu sein, für welches Land er künftig A-Länderspiele bestreiten will. Vor seinen Auftritten in Argentiniens U21 war der Madrilene bereits für U18-Juniorenauswahl Spaniens am Ball.