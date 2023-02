Reus mit Kampfansage nach BVB-Sieg

IMAGO/osnapix

Nächster Sieg für Marco Reus und seinen BVB

Der FC Bayern patzt bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund zieht durch das 4:1 gegen Hertha BSC mit dem Rekordmeister gleich. BVB-Kapitän Marco Reus macht eine Ansage in Sachen Titelkampf. Die Stimmen zum 21. Bundesliga-Spieltag:

Borussia Dortmund - Hertha BSC 4:1

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben uns in eine sehr gute Position gespielt, wir haben unsere Ziele aber noch nicht erreicht. Wir wollen ernsthaft in jedes Spiel gehen, gut aussehen und verdient gewinnen. Jetzt haben wir eine gewisse Zufriedenheit - aber nur bis zum nächsten Spiel."

Marco Reus (Borussia Dortmund): "Vor der Winterpause hat niemand damit gerechnet, dass es so eng werden würde oben in der Tabelle. Wir haben einen Lauf gestartet, den wir heute fortgesetzt haben. Wir wollen auf dieser Welle weiterreiten, und am Ende wird man sehen, was dabei herauskommt. Man siegt aber auch, dass man keinen Zentimeter nachlassen darf, sonst wird es schwierig. Wir spielen nicht die Sterne vom Himmel, sondern sind effektiv. Bei meinem Freistoßtor habe ich schon in dem Moment, als der Ball den Fuß verlassen hat, gemerkt, dass der gefährlich werden kann. Ich freue mich, dass ich nach langer Zeit wieder ein Freistoßtor erzielen konnte."

Julian Brandt (Borussia Dortmund): "Es ist ein schönes Gefühl, dass wir die Serie ausbauen konnten, zumal der Spieltag insgesamt vernünftig gelaufen ist für uns. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber auch für Union und für Bayern. Auch wenn es nicht immer der schönste Fußball isr: Er ist erfolgreich. Wir haben uns extrem gut herausgekämpft aus unserer Situation vor der Winterpause. Am meisten freue ich mich heute für Marco Reus, der ein wunderschönes Tor geschossen hat."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Wir können viele positive Dinge mitnehmen: Aktivität, die Arbeit gegen den Ball, Laufleistung, Sprintleistung. Das ist der Weg, immer wieder dranzubleiben. Riesenrespekt an meine Mannschaft! Dortmund aber hatte die Effizienz, dennoch sind wir wieder zurückgekommen. Die Standardsituation zum 3:1 war dann ärgerlich."

Union Berlin - FC Schalke 04 0:0

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es war ein Spiel, in dem sich zwei Mannschaften fast neutralisiert haben. Am Schluss musst du mit dem Resultat und dem Verlauf des Spiels zufrieden sein. Ich kann sehr gut damit leben. Wir haben uns in der Spieleröffnung schwerer getan als angenommen. Mir hat zwischendurch der Mut gefehlt. Logisch hätten wir dieses Spiel gerne gewonnen."

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Man muss zufrieden sein. Union spielt eine fantastische Saison, es ist schwer, hier Punkte zu holen. Wir haben das Spiel offen gestaltet. Wir haben wieder die Null gehalten, haben wieder mit einem Gegner mitgehalten. Das stimmt mich zuversichtlich."

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2:0

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich bin natürlich sehr zufrieden mit unserem Auftritt. Kompliment an die Mannschaft, wie diszipliniert und wach sie war. Das war absolut toll. Wir haben es im Endeffekt sehr kontrolliert nach Hause gespielt. Das gibt uns Selbstvertrauen."

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Uns ist es nicht gelungen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wir hatten einen schlechten Start ins Spiel, danach haben wir uns schwer getan. Wir konnten mit dem Ballbesitz heute überhaupt nichts anfangen. Unter dem Strich haben uns Überzeugung und Mut gefehlt."

Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 3:2

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Das tut uns richtig gut, für die Tabelle und die Stimmungslage. Wir waren mutig. Wir haben aber sehr viel liegen gelassen, haben es fast zu wild gespielt. Die Jungs haben eine außergewöhnliche Leistung gebracht. Wir werden ein entspanntes Wochenende haben."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Wir haben sehr gut angefangen. Dann kommt die Rote Karte, dann das Gegentor. Dann wird es im Verlauf des Spiels schon schwer. Natürlich habe ich mich in der Mixed Zone aufgeregt, aber bitte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Wir hätten hier gerne gewonnen, das haben wir nicht."

VfB Stuttgart - 1. FC Köln 3:0

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind gut reingekommen und haben ein schönes Tor erzielt. Danach hat man gesehen, dass das Selbstvertrauen fehlt, um weiterzumachen, da hatten wir eine kleine Schwächephase. Auch nach der Halbzeit hatten wir Probleme, deswegen war das zweite Tor extrem wichtig. Schön, dass wir gewonnen haben, das ist das, was die Mannschaft gebraucht hat. Das war ein wichtiger Schritt - nicht mehr und nicht weniger. Wir müssen dranbleiben."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben viele Sachen nicht so gut gemacht, wie wir sie hätten machen müssen, um gewinnen zu können. Ich hatte das Gefühl, dass wir bis zum 0:2 dran waren, wir hatten vorher Möglichkeiten, wo die Fußspitze nicht dran war. Danach war das Spiel erledigt und du gehst als verdienter Verlierer vom Platz."

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 0:3

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "In vielen Situationen haben wir nicht genügend dagegengehalten. Und es ist klar geworden, dass wir nicht das Niveau der Leipziger haben. Um unseren Negativlauf zu stoppen, müssen wir begreifen, dass wir nicht alles spielerisch lösen können."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Kiste früher zumachen. Dennoch freue ich mich über den Sieg und die Leistung. Wir haben zügig das Kommando übernommen und wenig zugelassen. Besonders unsere Defensiv-Aufgaben haben wir gut erfüllt."

VfL Bochum - SC Freiburg 0:2

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Es war ein Abnutzungskampf, bis zur Halbzeit war es ein typisches 0:0-Spiel. Es ist klar, dass gegen den SC Freiburg Kleinigkeiten entscheiden. Ich denke auch, dass es kein unverdienter Sieg der Freiburger war. Umwerfen wird es uns nicht. Die Serie ist vorbei, also müssen wir auswärts eine starten."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "So wie das Spiel dann lief, war es zu erwarten. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen. Uns hat das 1:0 geholfen. Die Mannschaft hat alles probiert, um dagegenzuhalten. Es war kein unverdienter Sieg. Ich muss den Hut ziehen, wie sie heute aufgetreten sind."

FC Augsburg - TSG Hoffenheim 1:0

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Wenn man sich so oft freut und die Tore zurückgenommen werden, macht das was mit einem. Das Tor war dann eine Willensleistung. Ich bin sehr stolz, dass wir nach dem Spiel gegen Mainz so eine Reaktion gezeigt haben."

Pellegrino Matarazzo (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir haben uns das Leben in der ersten Halbzeit selbst schwer gemacht, weil wir viele unnötige Ballverluste hatten. Die zweite Halbzeit hat sich zum Kampfspiel entwickelt. Es ist sehr bitter, dass wir als Verlierer vom Platz gehen."