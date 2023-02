AC Mailand setzt Aufwärtstrend fort - Inter mit Arbeitssieg

IMAGO/Roberto Bregani

Milan siegt in Monza

Inter Mailand führt das Verfolgerfeld hinter dem enteilten Spitzenreiter SSC Neapel in der italienischen Serie A weiter an. Das Team um den deutschen Nationalspieler Robin Gosens erkämpfte sich am Samstag ein 3:1 (1:1) gegen Udinese Calcio und festigte damit Platz zwei. Der Rückstand auf den Tabellenführer liegt aber schon bei 15 Punkten.

Romelu Lukaku erzielte per Foulelfmeter (20.) die Führung für Inter. Doch noch vor der Pause glich Sandi Lovric aus (43.). Der frühere Dortmunder Henrich Mchitarjan (73.) und der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez (89.) schossen Inter zum Sieg. Gosens kam erst in der 79. Minute ins Spiel. Nach 23 Partien haben die Nerazzurri 45 Punkte auf dem Konto.

Nur drei Zähler hinter Inter liegt Stadtrivale AC Mailand. Das Team um U21-Europameister Malick Thiaw setzte seinen Aufwärtstrend fort und bezwang den acht Liga-Spiele lang ungeschlagenen Aufsteiger AC Monza 1:0 (1:0). Damit kletterte der Meister auf Rang drei.

Junior Messias (31.) machte im Lombardei-Duell den Unterschied zugunsten der Rossoneri. Dem weit enteilten Spitzenreiter Neapel war bereits am Vortag durch das 2:0 (2:0) bei US Sassuolo eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt gelungen.