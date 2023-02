BVB-Star erklärt das Dortmunder Erfolgsrezept

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kröger

Marius Wolf spielt Sonntag mit dem BVB gegen Hertha BSC

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat im Kalenderjahr 2023 all seine sieben Pflichtspiele gewonnen. Diese Super-Serie will der BVB am Sonntag ab 17:30 Uhr gegen Hertha BSC verteidigen. In dieser Partie trifft Außenverteidiger Marius Wolf auf seinen Ex-Klub.

Gegen den Hauptstadtklub erwartet Wolf ein "komplett anderes Spiel" als am letzten Mittwoch gegen den FC Chelsea, als der BVB nach einem echten Kraftakt mit 1:0 siegte.

"Wir haben es in der Hand, wie wir das Spiel gestalten. Wenn wir wieder das abrufen, war wir können und füreinander da sind, bin ich guter Dinge, dass wir gewinnen", meinte der 27-Jährige im Interview auf dem BVB-YouTube-Channel.

Wolf spielte in der Saison 2019/2020 selbst für Hertha BSC, lief damals als Leihspieler eine Saison lang für die Berliner auf. In 21 Bundesliga-Partien für die Alte Dame erzielte er dabei einen Treffer.

Regelmäßigen Kontakt habe er noch zu Hertha-Star Kevin-Prince Boateng, mit dem er zuvor bei Eintracht Frankfurt zusammengespielt hatte.

Wolf nach Can-Zusammenprall zuletzt angeschlagen

Das Erfolgsrezept der Schwarz-Gelben in den letzten Wochen sei es in erster Linie, sich mit voller Konzentration auf die jeweils bevorstehende Aufgabe vorzubereiten - unabhängig davon, ob es in der Bundesliga, dem DFB-Pokal oder der Champions League um Siege geht: "Wir haben es zuletzt gut hinbekommen, von Spiel zu Spiel zu schauen und jedes Mal unsere Leistung abzurufen und als Team aufzutreten. Das zeigte auch unser Spiel gegen Chelsea. Spielerisch war da nicht alles top, aber die Einstellung und das Kämpferische passten wieder zu 100 Prozent."

Wolf selbst klagte nach einem Zusammenprall mit Mitspieler Emre Can nach dem Königsklassen-Fight am Mittwochabend über Schmerzen, meldete sich aber rechtzeitig wieder einsatzfähig.

In der laufenden Spielzeit hat der gebürtige Coburger wettbewerbsübergreifend 18 Saisonspiele für den BVB bestritten.