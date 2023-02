"Kohle und Stahl"-Wahnsinn! BVB reagiert auf Trikot-Chaos

Ulrich Hufnagel

Der BVB reagierte auf den enormen Ansturm auf das Sondertrikot

Mit seinem neuen Sondertrikot hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund einen sagenhaften Ansturm ausgelöst. Bis zu 300.000 Fans sollen sich zeitweise in der Warteschleife bei der Online-Trikotbestellung befunden haben, sodass der Online-Shop des BVB zeitweise vor dem Zusammenbruch stand. Am Samstag äußerte sich der Klub zum Trikot-Chaos und machte dabei eine vielversprechende Ankündigung.

"Ihr seid der Wahnsinn! Der unfassbare Ansturm auf das Sondertrikot hat uns - trotz intensiver Vorbereitungen, trotz der Berücksichtigung aller Verkaufszahlen aus früheren Aktionen [...] - vor enorme Herausforderungen gestellt", teilte der BVB am Samstagabend auf seiner Vereinshomepage mit.

Neben dem riesigen Ansturm im Online-Shop mit mehreren Hunderttausend Trikotanfragen war auch die Nachfrage in den drei Dortmunder Fanshops, wo das "Kohle und Stahl"-Trikot ebenfalls angeboten wurde, exorbitant.

An den Verkaufsstellen am Stadion und am Alten Markt in Dortmund hatten sich mehrere Hundert Meter lange Schlangen gebildet. Die BVB-Fans nahmen zum Teil stundenlange Wartezeiten in Kauf, um sich das begehrte Sondertrikot der Borussia zu sichern.

BVB ermöglicht Nachbestellungen

ℹ️ Update zum Verkauf unseres #BVB-Sondertrikots. 🔽 — Borussia Dortmund (@BVB) 18. Februar 2023

Nachdem die erste Version des komplett in Schwarz gehaltenen "Kohle und Stahl"-Sondertrikots vor knapp drei Jahren nur in arg begrenzter Stückzahl von 9009 Exemplaren angeboten wurde, sollen jetzt in einer Nachproduktionen alle Trikot-Anfragen bedient werden.

"Damit wir allen Fans die Chance auf das Sondertrikot ermöglichen können, haben wir in Zusammenarbeit mit unserem Partner Puma eine Vorbestellung für eine Nachproduktion ermöglicht", verkündete der BVB und dürfte damit die vielen Klub-Anhänger milde stimmen, die am Samstag noch kein Trikot ergattert haben.

Bereits jetzt ist es den Fans möglich, sich für das Sondertrikot auf eine Warteliste setzen zu lassen.

Borussia Dortmund wird das Sondertrikot am Sonntagabend im Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC zum ersten und wohl einzigen Mal in einem Pflichtspiel tragen.