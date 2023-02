Schalke-Fans offenbar von BVB-Hooligans brutal attackiert

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Die Fans des FC Schalke 04 wurden im Morgengrauen heimtückisch attackiert

Für den FC Schalke 04 steht am Sonntagnachmittag (15:30 Uhr) bei Union Berlin ein wichtiges Auswärtsspiel im Kampf um den Klassenerhalt an. Die Anreise der S04-Fans nach Berlin wurde am Morgen allerdings von schlimmen Bildern überschattet.

Bei der Abfahrt der Fan-Busse in Gelsenkirchen wurden die Anhänger der Königsblauen nämlich offenbar von Hooligans der verfeindeten Klubs Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund attackiert. Darüber berichtet die "Bild". Außerdem ist das Geschehen auf Internet-Videos dokumentiert.

Dem Vernehmen nach soll es sich um circa 150 vermummte Personen gehandelt haben, die die Reisegruppe gegen sechs Uhr morgens vor den Lokalitäten der Schalker Ultras überfielen.

In der Folge kam es zu Jagdszenen und brutalen Prügelleien. Ein Busfahrer soll mit einem Baseballschläger verletzt worden sein, heißt es.

Die "Bild" spekuliert, dass sich BVB- und Essen-Hools bewusst zu der Attacke verabredet haben. Am Nachmittag trifft RWE in der 3. Liga auf die zweite Mannschaft der Borussia.

Beide Klubs verbindet aus gemeinsamer Abneigung gegenüber dem FC Schalke 04 eine Fanfreundschaft.

Fans des FC Schalke 04 fahren trotzdem nach Berlin

"Bei der Auseinandersetzung wurden mindestens vier Personen schwer verletzt, darunter ein Busfahrer. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort. Anschließend kamen sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung", sagte ein Polizeisprecher der "Bild".

Zur Auflösung der Situation musste die Polizei Kräfte aus dem ganzen Ruhrgebiet alarmieren. Nach den Tätern werde inzwischen gefahndet.

Nach dem Polizeieinsatz machten sich die Schalke-Fans trotzdem auf den Weg, um ihre Mannschaft am Nachmittag gegen Union Berlin zu unterstützen. Dies sei wohl auch auf Wunsch der Polizei geschehen, um eine erneute Eskalation der Feindschaft in den nächsten Stunden zu verhindern.