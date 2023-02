BVB-Boss: So soll die Bundesliga die USA erobern

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Als die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im letzten Jahr in vollem Gange war, reiste Borussia Dortmund mit den Nicht-WM-Fahrern im Gepäck in Richtung Asien, um die Internationalisierung voranzutreiben. Doch dieser Marketing-Trip war nur der Auftakt. Wie BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer verriet, wollen der BVB und die gesamte Bundesliga vor allem den Markt in den USA erobern. Wie das gelingen soll, hat Cramer nun skizziert.

Während das DFB-Team sich bei der WM mühte, flogen Mats Hummels und Co. nach Singapur, tourten weiter nach Malaysia und Vietnam, absolvierten dort Testspiele und gaben Autogramme. "Das hat uns einen enormen Schub vor Ort gegeben, auch weil die Mannschaft sich tadellos verkauft und alles mit einer Menge Lust mitgemacht hat", blickte BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer nun im "kicker" auf die Asien-Reise zurück.

Die Schwarz-Gelben hätten "Millionen Fans vor Ort angesprochen und viele Unternehmen und Medienpartner zufriedengestellt", freute sich der Marketing-Fachmann und fügte an: "Davon profitieren wir als Borussia Dortmund. Das hilft aber auch der Bundesliga bei der internationalen Vermarktung."

"International" meint hier vor allem die USA. Diesen Markt bedienen bislang in erster Linie englische Teams. Von diesen wolle man sich aber in Zukunft eher abgrenzen. "Wir haben etwa anfangs überwiegend Freundschaftsspiele gegen Premier-League-Klubs bestritten und sind dabei gewissermaßen im Zug mitgefahren. Wir waren nicht die Lokomotive", blickte Cramer zurück.

BVB-Boss: Bundesliga ist nahbar, Premier League nicht

"Aber die Menschen haben bei diesen Spielen gespürt, dass wir als Fußballmannschaft anreisen – und die Engländer als Football Company. Und genau das wollen wir als Bundesliga transportieren: Wir wollen zeigen, dass wir anfassbar und nahbar sind", gab der BVB-Boss die Richtung vor. "Deshalb macht es in meinen Augen mehr Sinn, sich mit der Konkurrenz vor Ort zu messen, als Freundschaftsspiele unter deutschen Teams zu bestreiten, wie es zuletzt vereinzelt der Fall war."

Deshalb taugt für Cramer auch das Modell der NFL für die Bundesliga nur bedingt. Die US-amerikanische Football-Liga trägt einige ihrer Spiele im Ausland aus, so wie zuletzt das vielbeachtete Munich Game im Stadion des FC Bayern.

Man könne zwar viel von der NFL lernen, so Cramer, aber: "Wir als Bundesliga sollten unseren eigenen Weg gehen." Konkret soll sich die Bundesliga dafür zusammenschließen und ein Konzept entwickeln.

In Übersee sollten sich die deutschen Klubs dann nicht untereinander messen, "sondern mit College-Teams oder MLS-Mannschaften, die vor Ort großes Interesse wecken. Man muss sich vor so einer Reise tiefergehende Gedanken machen und nicht allein nach Antrittsgeld entscheiden, wohin es geht", erklärte Cramer.

Dass die Premier League zahlreiche Märkte schon abgegrast hat, ist für Cramer ein Ansporn und kein Hinderungsgrund. "Wir müssen jetzt alles dafür tun, dass die Bundesliga bekannter wird und sympathischer rüberkommt. Das gelingt nicht dadurch, dass man sich beklagt, sondern indem man Strategien entwickelt und umsetzt", so der BVB-Geschäftsführer.