"Wie im Krieg": Update nach brutaler Attacke auf S04-Fans

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Nachdem mehr als Hundert BVB- und RWE-Hooligans am frühen Sonntagmorgen in Gelsenkirchen Fans des FC Schalke 04 vor ihrer Abfahrt zum Auswärtsspiel bei Union Berlin (0:0) brutal attackierten, gibt es nun weitere Informationen und Stimmen dazu, was sich genau abspielte. Die Schilderungen des Busunternehmers, der die S04-Fans in die Hauptstadt bringen sollte, malen ein düsteres Bild.

Es waren wilde Jagdszenen und brutale Prügeleien, die am Samstagmorgen in einem Industriegebiet in der Nähe der Schalker Veltins-Arena zu beobachten waren. Das zeigen unter anderem Internetvideos.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen sich Anhänger von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen, die aufgrund ihrer Abneigung zu den Königsblauen eine Fanfreundschaft verbindet, verabredet haben, um die S04-Ultras im Morgengrauen zu überfallen. Diese wollten in mehreren Bussen in Richtung Berlin starten, um das Gastspiel ihrer Mannschaft bei Union zu sehen.

"Von jetzt auf gleich war die ganze Straße voll. Männer sprangen aus Kleintransportern, stürmten zu den wartenden Bussen. Manche Angreifer hatten Schlagwaffen in der Hand", berichtete ein Anwohner gegenüber "Bild" und fügte an: "Es war wie im Krieg."

"Bei der Auseinandersetzung wurden mindestens vier Personen schwer verletzt, darunter ein Busfahrer", erklärte die in großer Zahl herbeigerufene Polizei nach dem Vorfall. Gerd Overhoff vom Unternehmen GBB Omnibusbetrieb bestätigte die Verletzung eines seiner Angestellten bei "Bild" und nannte weitere Details.

Alkoholverbot bei Schalke vs. BVB gefordert

"Mein Mitarbeiter wurde mit einem Totschläger und einem Baseballschläger niedergeknüppelt. Er hat eine blutende Kopfwunde und es bestand der Verdacht einer Hirnblutung", sagte Overhoff, der um kurz nach sechs Uhr morgens von einem weitere Fahrer über die Vorkommnisse informiert wurde. So sollen mehrere Mitarbeiter aus dem Nichts mit Schlägen auf den Hinterkopf malträtiert worden sein, als sie gerade die Busse beluden.

"Das war ein geplanter Gewaltexzess und ein heimtückischer Angriff", sagte Overhoff, der dabei die S04-Ultras explizit in Schutz nahm. "Wir suchen uns die Aufträge aus, aber in Zusammenhang mit Schalke-Fahrten hat es noch nie Probleme gegeben", so der Geschäftsführer. "Das kam von außen und war absolut nicht vorhersehbar."

Die Polizei ermittelt derzeit wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. Der schwer verletzte Busfahrer soll derweil keine inneren Gehirnverletzungen davongetragen haben, wurde aber genäht und muss für weitere Untersuchungen im Krankenhaus bleiben.

Damit am 11. März, wenn der BVB beim FC Schalke 04 zum Revierderby gastiert, keine weiteren Gewaltexzesse hinzukommen, fordert die Polizei-Gewerkschaft unter anderem ein Alkoholverbot.