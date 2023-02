Eintracht-Star Götze "kann in jeder Mannschaft spielen"

IMAGO/Patrick Scheiber

Mario Götze ist Leistungsträger bei Eintracht Frankfurt

Beim 2:0-Heimsieg von Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen war Mario Götze wieder einmal ein Aktivposten im Spiel der SGE. Der Nationalspieler besticht in dieser Saison mit einem ebenso kreativen wie intensiven Fußball, der ihn zum Unterschiedsspieler bei der Eintracht werden lässt.

Auch Ex-Weltmeister Andreas Möller, der ebenso wie Mario Götze auf eine Vergangenheit bei Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund zurückblicken kann, ist von der Spielweise des mittlerweile 30-Jährigen äußerst angetan.

"Mario ist sehr professionell und hat die Ärmel richtig hochgekrempelt. Er hat dadurch aber nichts von seiner Genialität verloren, ist nicht zum Arbeitstier geworden. Unter Oliver Glasner werden das Anlaufverhalten und die defensive Stabilität großgeschrieben. Das hat er sofort angenommen. Auch dank seiner sehr guten körperlichen Fitness ist er jetzt auf diesem Leistungsstand", führte Möller gegenüber dem "kicker" über den WM-Helden von 2014 aus.

Götze ist bei den Hessen absolut unumstritten, stand neben Evan Ndicka als einziger Eintracht-Spieler in allen 21 Bundesliga-Spielen der laufenden Saison in der Startelf.

Neben der spielerischen Genialität, die Ex-BVB-Star Möller weiterhin bei dem Offensivmann ausmacht, kommt ihm vor allem auch die kämpferische Komponente zugute. Diese habe sich der Neuzugang des letzten Jahres auch bei seiner vorherigen Station PSV Eindhoven unter Cheftrainer Roger Schmidt erarbeitet.

Götze hat bei Eintracht Frankfurt bis 2025 unterschrieben

"Alle Kritiker zu besänftigen ist natürlich schwer. Aber Mario vertraut auf seine fußballerische Leistungsfähigkeit und hat an seiner Fitness gearbeitet. Dadurch fällt ihm vieles leichter. Er geht weite Wege und arbeitet für die Mannschaft. Der Schlüssel ist seine körperliche Fitness", schilderte Möller seine Eindrücke von Götze.

Der 55-Jährige ist sich sicher, dass Götze in seiner aktuellen Verfassung "in jeder Mannschaft spielen kann". Er führte in Bezug auf die Eintracht aus: "Mit Kamada, Lindström, Kolo Muani, Sow und Rode ist die Eintracht eine technisch versierte Mannschaft, das kommt Mario entgegen. Er kam in eine funktionierende Mannschaft. Das half ihm, richtig Fuß zu fassen."

Auch bei den Frankfurter Anhängern zählt der WM-Fahrer des letzten Jahres längst zu den Publikumslieblingen. In der Main-Metropole hatte Götze im letzten Sommer einen Dreijahresvertrag unterschrieben.