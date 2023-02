Das planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

IMAGO/Revierfoto

Diese Transfers planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.

Die Gerüchteküche im Profi-Fußball köchelt wie gewohnt munter. Zahlreiche Spekulationen über künftige Transfer-Deals kursieren.

Was planen FC Bayern, BVB, FC Schalke 04 und Co.? Welche Entwicklungen gibt es in Bundesliga, Premier League, La Liga oder Serie A? Welche Wechsel könnten im Winter-Transferfenster über die Bühne gehen?

Alle News und die heißesten Gerüchte gibt es im Transfer-Ticker von sport.de.

+++ 20.02.2023, 09:03 Uhr: Krösche-Beben in Frankfurt? +++

Seit seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt hat Sportchef Markus Krösche deutlich mehr richtig als falsch gemacht. Das ist auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Einer der Vereine, die sich mit dem 42-Jährigen beschäftigen sollen, ist der FC Liverpool. Die Reds suchen noch einen Mann, der im Hintergrund die Fäden zieht und Jürgen Klopp den Rücken frei hält. Laut "The Athletic" ist Krösche in der engeren Auswahl.

+++ 20.02.2023, 08:11 Uhr: Thuram verlässt Gladbach +++

Marcus Thuram wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach nicht verlängern. Das bestätigte Fohlen-Sportchef Roland Virkus im "Sport1-Doppelpass". "Bei Marcus Thuram haben wir uns gestreckt. Das müssen wir dann auch mal akzeptieren, wenn es noch größere Klubs geht, wohin Marcus vielleicht wechselt", sagte er.

+++ 19.02.2023, 15:25 Uhr: Mourinho als Plan B bei Top-Klub gehandelt +++

Trainiert José Mourinho bald in der Ligue 1? Der Portugiese wird laut "footmercato.net" bei Paris Saint-Germain gehandelt. Demnach wurde Mourinho schon PSG-Sportchef Luis Campos kontaktiert, ob er zur Verfügung stehen würde, falls Chefcoach Christophe Galtier gehen muss. Allerdings ist Mourinho nur Plan B. Absoluter Wunsch-Trainer bleibt weiterhin Zinedine Zidane.

+++ 19.02.2023, 13:54 Uhr: FC Bayern buhlt um United-Supertalent +++

Beim wiedererstarkten Premier-League-Klub Manchester United hat Alejandro Garnacho in dieser Saison den Sprung in den Profikader geschafft. Laut dem "Mirror" ist inzwischen auch der FC Bayern auf den Flügelstürmer aufmerksam geworden. Neben den Münchnern werden zudem Real Madrid und PSG als Interessenten genannt. Berichten aus England zufolge darf sich das Trio allerdings nicht allzu große Hoffnungen machen.

+++ 19.02.2023, 10:56 Uhr. SGE erhält Konkurrenz bei Wunsch-Brasilianer +++

Dem brasilianischen Journalisten Thiago Fernandes zufolge bemüht sich Eintracht Frankfurt aktuell um die Dienste von Rechtsverteidiger Arthur von América MG. Doch auch der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen sollen interessiert sein. Ein Klub aus der Bundesliga habe sogar bereits ein Angebot über sechs Millionen Euro für den Brasilianer abgegeben. Um welchen es sich handelt, ist aber unklar.

+++ 19.02.2023, 09:50 Uhr: Kehrt Rüdiger nach England zurück? +++

Im vergangenen Sommer kehrte Nationalspieler Antonio Rüdiger dem FC Chelsea den Rücken und wechselte ablösefrei zu Real Madrid. Wie "fichajes.net" schreibt, will Tottenham Hotspur den Innenverteidiger nun aber zurück auf die Insel locken. Trainer Antonio Conte sei auf der Suche nach einem Top-Abwehrmann, das Interesse an Rüdiger sei verbrieft, heißt es.

+++ 17.02.2023, 16:32 Uhr: Sensationelle Tuchel-Rückkehr? +++

Weil Chefcoach Christophe Galtier wackelt, wird bei Paris Saint-Germain bereits über mögliche Nachfolger für den Franzosen spekuliert. Laut dem Radiosender "RMC Sport" hat Ex-PSG-Trainer Thomas Tuchel (7/2018-12/2020) noch zahlreiche Anhänger im Verein. Der damalige Sportdirektor Leonardo, mit dem Tuchel im Clinch lag, ist mittlerweile Geschichte. Neben Tuchel wird auch Zinedine Zidane gehandelt.

+++ 17.02.2023, 08:18 Uhr: Premier-League-Klub heiß auf Alphonso Davies +++

Für Bayern-Star Alphonso Davies scheint es einen schwerreichen Interessenten zu geben. Wie der Journalist Ben Jacobs in einem Beitrag für "CaughtOffside" berichtet, habe der Außenverteidiger bei Newcastle United Begierde geweckt. Die Magpies suchen wohl händeringend nach einem neuen Linksverteidiger. Seit der Verein Geldgeber aus Saudi-Arabien im Hintergrund hat, ist der finanzielle Spielraum dort gewaltig.

+++ 16.02.2023, 14:47 Uhr: Gündogan spricht mit Barca +++

Bahnt sich da ein spektakulärer Sommer-Wechsel an? Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, traf sich der Berater von Ilkay Gündogan am Donnerstag mit Vertretern des FC Barcelona. Die Katalanen sollen nach wie vor ein Auge auf den deutschen Nationalspieler geworfen haben und mit einer ablösefreien Verpflichtung nach der Saison liebäugeln.

+++ 15.02.2023, 13:23 Uhr: BVB droht neue Konkurrenz bei Fresneda +++

Bereits im Winter hatte sich der BVB mit dem FC Arsenal um einen Transfer von Ivan Fresneda duelliert. Am Ende blieb der 18-Jährige dann aber doch bei Real Valladolid. Im Sommer wird der Youngster dann aber wohl den nächsten Schritt machen. Wo, ist noch völlig offen. Mit Bayer 04 Leverkusen soll nun ein dritter Verein in den Poker um den Verteidiger eingestiegen sein. Das berichtet der "kicker".

+++ 15.02.2023, 08:43 Uhr: BVB will Liverpool-Juwel +++

Beim FC Liverpool gilt Melkamu Frauendorf als eines der größten Talente. Der Durchbruch blieb dem 19-Jährigen aber bislang verwehrt. Da sein Vertrag 2024 endet, könnte der deutsche Juniorennationalspieler den Klub im Sommer verlassen. "Ruhr 24" berichtet, dass auch der BVB an dem Transfer des Offensiv-Akteurs interessiert ist.

+++ 14.02.2023, 08:54 Uhr: Eintracht-Star mit Barca einig +++

Die Zukunft von Evan Ndicka scheint geklärt. "Sport1"-Reporter Christopher Michel berichtet via Twitter, dass sich der Innenverteidiger mit dem FC Barcelona einig ist. Damit droht Eintracht Frankfurt der ablösefreie Verlust ihres Abwehrchefs. Durch ist der Transfer aber wohl noch nicht: Im März wollen sich die klammen Katalanen entscheiden, ob sie den Franzosen ab Sommer unter Vertrag nehmen, heißt es.

+++ 13.02.2023, 10:26 Uhr: Donyell Malen vor BVB-Abschied? +++

Vor wenigen Wochen hat der Niederländer seinen Platz in der Startelf von Borussia Dortmund verloren, schmort seit dem auf der Reservebank des BVB. Längst kommen Spekulationen darüber auf, dass Donyell Malen die Schwarz-Gelben mittelfristig verlassen könnte. Die "Ruhr Nachrichten" schreiben von einer wahrscheinlichen Trennung im kommenden Sommer, sollte sich die Perspektive für Malen nicht mehr zum Positiven verändern.

+++ 12.02.2023, 10:35 Uhr: Ex-BVB-Star lehnt Chelsea-Abschied ab +++

Nach dem Großeinkauf im Winter spielen beim FC Chelsea zahlreiche alte Stars keine Rolle mehr. Auch Pierre-Emerick Aubameyang hat bei den Londoner wohl keine Zukunft. Laut "Telegraph" ist ein Wechsel in die USA zum Los Angeles FC aber nun geplatzt. Trotz eines Durchbruchs in der Verhandlungen zwischen den Klubs habe sich der Ex-BVB-Star quergestellt.

+++ 11.02.2023, 11:24 Uhr: Klopp an Bundesliga-Star interessiert +++

Der kriselnde FC Liverpool könnte im Sommer einen großen Umbruch einleiten. Wie das Portal "90min" berichtet, ist der Klub von Trainer Jürgen Klopp an Jonathan Tah von Bayer Leverkusen interessiert. Newcastle United soll sich ebenfalls mit dem Innenverteidiger beschäftigen.

+++ 10.02.2023, 10:22 Uhr: Thomas Tuchel in England begehrt +++

Seit seinem Chelsea-Aus im letzten Herbst ist Thomas Tuchel ohne Job. Nachdem der 49-Jährige in den letzten Wochen mit Tottenham in Verbindung gebracht wurde, steht er angeblich auch auf einer Shortlist von West Ham United. Die Hammers rangieren im Moment nur einen Punkt oberhalb der Abstiegsränge. Sollte Manager David Moyes entlassen werden, könnte Tuchel einspringen, wie der "Daily Telegraph" berichtet.