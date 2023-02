IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Szoboszlai kam im Januar 2021 aus Salzburg nach Leipzig

Mit 39 Punkten rangiert RB Leipzig derzeit auf dem fünften Platz der Bundesliga-Tabelle. Im spannendsten Meisterschaftskampf seit Jahren - der FC Bayern, Borussia Dortmund und Union Berlin haben nach 21 Spieltagen jeweils 43 Zähler auf dem Konto - dürfen sich auch die Sachsen noch Hoffnungen auf den Titel machen.

Zuvor steht jedoch das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City auf dem Programm. Um dem englischen Schwergewicht Probleme bereiten zu können, muss sich Dominik Szoboszlai weiter in Bestform zeigen.

Der Ungar, der im Januar 2021 aus Salzburg nach Leipzig wechselte, sammelte in der laufenden Spielzeit in bisher 29 Partien 18 Scorerpunkte und gehört zu den formstärksten Spielern der Bundesliga.

Szoboszlai gab seinen Verteidigern "Haaland-Tipps"

Zudem könnte der 22-Jährige seinen Verteidigern die entscheidenden Tipps für das Duell mit Superstar Erling Haaland gegeben haben. Das verriet er im Interview mit dem "Kicker": "Mit Josko (Gvardiol; Anm. d. Red.) habe ich darüber geredet, aber den Inhalt werde ich hier natürlich nicht verraten. Wir werden sehen, ob es ihm hilft, was ich ihm gesagt habe. Ich hoffe schon."

Szoboszlai und Haaland kennen sich aus einer gemeinsamen Zeit bei RB Salzburg. Als der Norweger im Januar 2020 nach Österreich wechselte, nahm ihn der ungarische Nationalspieler unter seine Fittiche.

"Wir hatten in Salzburg eine sehr gute gemeinsame Zeit, sind gute Freunde geworden. Als er mit 18 nach Salzburg kam, habe ich ihm geholfen, weil ich wusste, wie es sich anfühlt, wenn du neu bist und die Sprache nicht kennst. Ich wollte ihm alles zeigen und beibringen", erzählt Szoboszlai.

Szoboszlai will von Nkunku-Abgang nichts wissen

Auch die Rückkehr von Christopher Nkunku, der sich kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar verletzte und seitdem ausfiel, könnte ein Trumpf für die Leipziger sein. Von einem Wechsel seines Teamkollegen zum FC Chelsea, der nach "Kicker"-Informationen bereits feststeht, will der Mittelfeldstr nichts wissen: "Ist es überhaupt schon fix, dass Christo geht? Ich weiß davon bisher nichts, aber wie auch immer: Ich will meinen eigenen Weg gehen, fühle mich hier wohl und bin Spieler von RB Leipzig."

Wie lange Szoboszlai selbst noch in Leipzig spielen wird, lies er offen. Sein Vertrag laufe noch bis 2026 und er wolle mit dem Verein noch einiges erreichen.

In der Bundesliga und in der Königsklasse hat er die Chance dazu.