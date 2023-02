Beraterin tönt: "Haaland ist eine Milliarde Euro wert"

IMAGO/Adam Davy

Ist Ex-BVB-Star Erling Haaland eine Milliarde Euro wert? Ja, sagt seine Agentin

Der Killerinstinkt vor dem Tor ist Erling Haaland in den letzten Wochen etwas abhanden gekommen. Dennoch ist der Ex-BVB-Star noch immer der mit Abstand beste Torjäger der Premier League. Sein Wert wurde durch die jüngste "Mini-Flaute" daher auch kein bisschen gemindert, findet die Agentin des Norwegers, die ihrem Superstar nun ein überdimensionales Preisschild umhing.

"Nur" fünf Tore in den letzten acht Premier-League-Spielen haben vielen Fans und Experten schon gereicht, um das Ende der noch jungen Haaland-Ära bei Manchester City einzuläuten. Dafür ist der Norweger nicht ganz unverantwortlich, schließlich hat er die Latte mit seinem famosen Start (21 Tore in den ersten 18 PL-Spielen) extrem hoch gelegt. Fünf torlose Spiele in den letzten Wochen haben aber selbst die Tormaschine menschlich werden lassen.

Für Haalands Beraterin Rafaela Pimenta ist die sinkende Trefferquote ihres Schützlings aber noch längst kein Grund zur Sorge. In ihren Augen hat ihr Klient kein bisschen von seinem Wert eingebüßt. Im Gegenteil. Im Interview mit dem französischen Sender "TF1" behauptete sie, Haalands Aktien stünden so hoch wie nie zuvor.

Ex-BVB-Star Haaland "ist eine Milliarde Euro wert"

"Erling Haaland ist eine Milliarde Euro wert. Das ist keine Schätzung. Das ist sicher. Viele werden jetzt vielleicht sagen, dass ich lächerlich bin und kein Klub jemals eine Milliarde zahlen wird. Aber sein Alter, seine Qualität, seine Entwicklung und sein Verhalten sind der Grund, warum ich über die Milliarde spreche", erklärte Pimenta, man müsse beim früheren BVB-Star das Gesamtpaket sehen.

Was die Zukunft für Haaland bringen werde, wisse sie nicht. "Aber sie kommt", sagte die Beraterin, die den Norweger als "einfachen Typen" bezeichnete, der sich von dem ganzen "Bling Bling" des Fußballbusiness nicht beeinflussen lasse.

"Er isst vor den Spielen Lasagne, das ist sein Geheimrezept. Er sieht sich selbst nicht als wichtig an. Das ist die Zukunft", schwärmte die Agentin vom ehemaligen Dortmunder, der für seinen neuen Klub bisher 32 Tore in 31 Pflichtspielen erzielte.