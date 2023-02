Kritik an Klopp und Co. nach "Mini-Flug": "Macht es besser!"

IMAGO/Martin Rickett

Abflug statt Abfahrt hieß es für Jürgen Klopp und den FC Liverpool am Wochenende

Gegenwind für Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Weil die Reds die Heimreise nach ihrem Ligaspiel gegen Newcastle mit dem Flugzeug statt mit dem Bus oder Zug antraten, hagelte es von vielen Seiten Kritik. Das aus gutem Grund, denn der Zeitgewinn war für den Klub von der Merseyside verschwindend gering.

Gerade einmal knapp 200 km Luftlinie bzw. 280 Straßenkilometer beträgt die Entfernung zwischen Newcastle und Liverpool. Eine Distanz, für die ein "normaler" Mensch wohl kaum in ein Flugzeug steigen würde. Die Fußballer des FC Liverpool trafen am Samstag eine andere Entscheidung und legten die Strecke mit dem Flieger zurück. Nach ganzen 33 Minuten Flugzeit landeten sie auf dem Flughafen und traten die Heimreise an.

Vielen Fans stieß die Reise der Reds sauer auf. Sie kritisierten den Flug des FC Liverpool, der vor gar nicht allzu langer Zeit noch als einer der "grünsten" Klubs der Premier League ausgezeichnet wurde. "Dafür gibt es keine Entschuldigung", schrieb ein Fan auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Ein anderer meinte: "Inakzeptabel, FC Liverpool. Macht es besser!".

Die Aufregung im Netz ist durchaus nachvollziehbar, wenn man den geringen Zeitgewinn der Reds durch den Flug betrachtet. Gegen 19:20 Uhr wurde die Partie in Newcastle abgepfiffen, um 21:37 Uhr Ortszeit bestieg die Mannschaft von Jürgen Klopp die Maschine. Um 22:10 Uhr landeten sie schließlich in Liverpool, knapp drei Stunden nach Abpfiff.

Die Fahrt mit dem Bus hätte zweifelsohne länger gedauert, viel mehr als 60 Minuten später wären die Reds aber wohl nicht Zuhause gewesen. Auch die Fahrt mit dem Zug hätte nur etwas mehr als drei Stunden in Anspruch genommen.

Laut "Mirror" haben die LFC-Verantwortlichen sich am Ende angesichts des engen Terminplans für das Flugzeug entschieden. Hintergrund: Schon am Dienstag um 21 Uhr wird das Champions-League-Spiel der Liverpooler gegen Real Madrid angepfiffen. Um dort so gut es geht vorbereitet zu sein, wollte der Klub jede Minute sparen, auch wenn es in diesem Fall auf Kosten der Umwelt ging.