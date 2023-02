Medien: Nagelsmann zieht angedachte Belohnung zurück

IMAGO/Mladen Lackovic

Julian Nagelsmann hat es derzeit nicht ganz leicht beim FC Bayern

Julian Nagelsmann hat nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach Konsequenzen gezogen. Dies werden die Profis in den kommenden Tagen zu spüren bekommen, wie es in einem Medienbericht heißt.

Der 21. Bundesliga-Spieltag lief ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Julian Nagelsmann und seinem FC Bayern. Eigentlich wollte der Cheftrainer der Münchner mit seinen Stars die Tabellenführung ausbauen, doch nach der Niederlage in Gladbach sitzen dem deutschen Fußball-Rekordmeister nun sowohl der BVB als Union Berlin punktgleich im Nacken.

Dass Nagelsmann den Ausgang der Partie, die aufgrund einer frühen und umstrittenen Roten Karte gegen Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano viel schwerer für die Münchner wurde, ganz anders eingeschätzt hatte, zeigt ein Bericht der "Bild".

Demnach hatte Nagelsmann mit Blick darauf, dass der Rekordmeister ausnahmsweise mal keine Englische Woche vor der Brust hat, einen Motivationskniff angewandt und seinen Schützlingen einen zusätzlichen freien Tag versprochen.

Der Plan: Mit einem Sieg des FC Bayern in Gladbach wäre nicht nur der Montag, sondern auch der darauffolgende Dienstag trainingsfrei gewesen.

Zwei Tage also, um sich von den Strapazen der letzten Wochen zu erholen, bevor die Münchner (erst) am Sonntagabend (17:30 Uhr) im heimischen Stadion im wichtigen Duell gegen Verfolger Union Berlin ranmüssen.

Nagelsmann streicht den Stars des FC Bayern den freien Tag

Doch aus der angedachten Belohnung wurde aufgrund des Spielausgangs am Niederrhein nichts. 2:3 hieß es am Ende aus Bayern-Sicht, so dass Nagelsmann reagierte und den freien Tag wieder strich. Ungeachtet dessen, dass die Stars mehr als 80 Minuten in Unterzahl gegen die Fohlenelf spielen mussten.

Am Dienstag ist also für Thomas Müller, Yann Sommer und Co. wieder Einsatz an der Säbener Straße angesagt. Mit dabei sein wird dann wohl auch wieder Sadio Mané, dessen Comeback ganz nah ist.