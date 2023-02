Hier läuft Eintracht vs. Neapel live im TV und Stream

IMAGO/osnapix

Eintracht Frankfurt will in der Champions League weitere Erfolgserlebnisse einfahren

Die Reise von Eintracht Frankfurt in der Champions League geht endlich weiter. Am Dienstagabend ab 21:00 Uhr steht das Achtelfinal-Hinspiel zu Hause gegen die SSC Neapel an. Wo wird die Partie zwischen der Eintracht und Napoli live im TV und Stream übertragen?

Gerade rechtzeitig vor dem Beginn der K.o.-Phase in der Königsklasse sind die Adlerträger aus der Mainmetropole wieder auf Touren gekommen. In der Bundesliga feierte die Eintracht einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen Werder Bremen und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern auf fünf Zähler.

Bei aller Euphorie vor dem ersten Achtelfinal-Spiel in der Champions League in der Frankfurter Vereinsgeschichte. Mit der SSC Neapel wartet ein Kontrahent auf die Hessen, der formstärker wohl nicht hätte sein können: In der italienischen Serie A hat Napoli zuletzt sieben Siege in Folge hingelegt, führt die Tabelle mit herausragenden 15 Punkten Vorsprung an.

In der Gruppenphase der Königsklasse wurde im letzten Herbst außerdem schon gegen den FC Liverpool gewonnen (4:1), auch Ajax Amsterdam und die Rangers aus Glasgow stellten kein Problem für die Mannschaft von Cheftrainer Luciano Spaletti dar, die nun als leichter Favorit in Frankfurt antreten wird.

Wo wird das Hinspiel-Duell zwischen der Eintracht und Napoli live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft Eintracht vs. Napoli live im TV und Stream