FC Bayern heiß auf Mittelfeld-Star von Real Madrid?

IMAGO/NGEL RIVERO

Dani Ceballos (r.) könnte im Sommer zum FC Bayern wechseln

Gerade erst ist das Transferfenster geschlossen, da gibt es bereits neue Gerüchte über geplante Deals für den Sommer. Auch der FC Bayern bereitet sich offenbar bereits intensiv auf anstehende Veränderungen im Kader vor. Einem Medienbericht zufolge soll ein Mittelfeld-Star von Real Madrid im Fokus der Bosse stehen.

Mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ryan Gravenberch verfügt der FC Bayern bereits über ein hochklassiges Mittelfeld. Dazu kommt möglicherweise Leih-Rückkehrer Marcel Sabitzer, der noch bis zum Sommer für Manchester United auflaufen wird.

Dennoch ist der deutsche Rekordmeister offenbar an einer weiteren Verstärkung für die Zentrale interessiert. Das berichtet das spanische Sport-Portal "Relevo".

Ganz oben auf der Liste soll dabei Dani Ceballos stehen, dessen Vertrag bei Real Madrid im Sommer ausläuft und der somit ablösefrei zu haben wäre.

Seine Leistungen in den vergangenen Woche im Trikot der Königlichen sollen besonders Julian Nagelsmann schwer imponiert haben. Der Bayern-Trainer sei sich sicher, dass der Spanier "eine luxuriöse Ergänzung für das Mittelfeld sein könnte", heißt es in dem Bericht weiter.

Noch keine Gespräche zwischen Dani Ceballos und dem FC Bayern

Eine direkte Direktaufnahme zu dem Spieler habe es aber bislang noch nicht gegeben. Grund hierfür sei, dass sich der FC Bayern derzeit voll auf das wichtige Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am 08. März konzentriere. Zudem haben auch die Verantwortlichen von Real Madrid noch keine Entscheidung getroffen, ob sie eine Verlängerung mit ihrem Mittelfeldspieler in Betracht ziehen, der bereits seit 2017 in der spanischen Hauptstadt aktiv ist.

Seitdem kommt der 26-Jährige auf 99 Einsätze im Real-Trikot, die meisten davon als Joker. Auch eine Leihe zum FC Arsenal zwischen 2019 und 2021 verhalf dem elffachen Nationalspieler nicht zum vollständigen Durchbruch bei dem spanischen Top-Klub, der in den letzten Wochen jedoch mit starken Leistungen und regelmäßigen Nominierung für die Startelf auf sich aufmerksam machte.

Doch laut "Sport1"-Informationen können die Gerüchte um einen ablösefreien Artikel im Sommer bereits wieder ad acta gelegt werden. Demnach bestehe bei den Bayern kein Interesse an Ceballos.