Fährmann stellt klar: Nullnummer-Rekord "reicht uns nicht"

IMAGO/Fotostand / Taeger

Ralf Fährmann ist bisher noch ohne jedes Gegentor in der Rückrunde beim FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat sich in der Rückrunde gemausert. Von der Schießbude der Bundesliga wurde Königsblau seit dem Start der zweiten Halbserie zur Festung. Kein einziges Gegentor kassierte S04, seit dem Ralf Fährmann zum 18. Spieltag zurück in den königsblauen Kasten beordert wurde. Das große Problem: In der Offensive steht die Null ebenfalls.

Viermal 0:0 in der Bundesliga am Stück: Eine derartige Torlos-Serie hatte es im deutschen Fußball-Oberhaus noch nie gegeben.

Der FC Schalke präsentiert sich in der eigenen Defensive zwar so sicher wie seit Jahren nicht, zeigte sich sogar beim Gastspiel beim Tabellenzweiten 1. FC Union Berlin hinten stabil und sicher.

In der Tabelle kommen die Knappen damit aber nicht wirklich vom Fleck. Der Rückstand auf den rettenden Platz 15 in der Tabelle wurde in der Rückrunde von sieben auf sechs Zähler nur minimal verkürzt.

Schalkes neuer Stammtorhüter Ralf Fährmann meinte nach der Nullnummer in Berlin-Köpenick zwar: "Wir sind auf dem richtigen Weg und treten definitiv nicht auf wie ein Tabellenletzter. Wir waren sehr konzentriert und haben eine stabile Leistung gezeigt. In den vergangenen Monaten haben es nicht viele Mannschaften geschafft, von ihrem Auswärtsspiel bei Union etwas Zählbares mitzunehmen. Wir schon!"

Fährmann von Schalkes-Siegen gegen VfB und VfL überzeugt

Gleichzeitig weiß auch der ins Tor zurückgekehrte S04-Routinier, dass endlich wieder Siege hermüssen bei den Gelsenkirchenern, soll es doch noch etwas werden mit dem Klassenerhalt in der laufenden Saison.

"Das reichts uns nicht. Wir brauchen Siege, wir brauchen Punkte!", so Fährmann unmissverständlich. Der einstige Mannschaftskapitän zeigte sich betont optimistisch, dass mit ähnlichen Leistungen wie in den letzten Wochen der Bock nun zeitnah umgestoßen wird beim FC Schalke 04.

An den kommenden beiden Bundesliga-Wochenenden warten mit dem VfB Stuttgart (H) und dem VfL Bochum (A) jeweils zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf auf S04. "Ich glaube zu 100 Prozent daran, dass wir diese beiden Partien gemeinsam mit unseren Fans erfolgreich gestalten werden", so der 34-Jährige.