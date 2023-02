Transfer-Hammer? Reus führt führt "konkrete Gespräche"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Marco Reus könnte den BVB im Sommer ablösefrei verlassen

Was passiert mit Marco Reus? Diese Frage beschäftigt derzeit nicht nur viele Fans des BVB, sondern auch die sportliche Leitung rund um Sportdirektor Sebastian Kehl. Eine Einigung über eine Verlängerung des Vertrags über den Sommer hinaus steht in den Sternen. Nun scheint sich ein Klub aus der Premier League ernsthaft um eine Verpflichtung des Dortmund-Kapitäns zu bemühen.

Sportlich läuft es für Borussia Dortmund derzeit bestens. Mit acht Siegen aus acht Spielen ist der BVB perfekt in das neue Jahr gestartet. In allen drei Wettbewerben besitzt der Bundesligist noch aussichtsreiche Titelchancen. Eine grandiose Perspektive für den Saisonendspurt, die alleine durch die offene Zukunft einiger BVB-Stars getrübt wird.

Besonders der auslaufende Vertrag von Marco Reus bereitet den Schwarz-Gelben derzeit Grund zur Sorge. Denn ob es zu einer Verlängerung des Kontraktes über den Sommer hinaus kommt, ist unklar. Der BVB-Kapitän müsse laut übereinstimmenden Medienberichten zufolge für einen Verbleib in seiner Heimatstadt eine nicht unerhebliche Gehaltskürzung in Kauf nehmen.

Verlässt Marco Reus den BVB nach England?

Ob Reus eine Minderung seines Salärs in Kauf nehmen würde, ist unklar. Auf Grund des unklaren Ergebnisses der Gespräche über eine Vertragsverlängerung soll laut "The Sun" Manchester United seine Fühler nach dem deutschen Nationalspieler ausgestreckt haben. Sogar zu konkreten Gesprächen zwischen Reus-Berater Dirk Hebel und United-Trainer Erik ten Hag soll es bereits gekommen sein. In diesen soll dem BVB-Profi eine Schlüsselrolle im Kader der Red Devils angeboten worden sein.

Schon Mitte Januar war Hebel, der bereits seit vielen Jahren den Offensivspielers vertritt, in Manchester gesehen worden. Damals hatte der Spielerberater das Derby zwischen United und City live im Old Trafford verfolgt. "Es ist doch ganz normal, dass andere Vereine Interesse haben an einem Spieler wie Marco, dessen Vertrag in sechs Monaten ausläuft", hatte Hebel die aufkommenden Gerüchte gegenüber "Bild am Sonntag" kommentiert.