BVB gibt Diagnose bei Karim Adeyemi bekannt

Karim Adeyemi fehlt dem BVB mehrere Wochen

Nationalspieler Karim Adeyemi wird Borussia Dortmund rund drei Wochen lang nicht zur Verfügung stehen. Das bestätigte der BVB am Montagnachmittag in einer Vereinsmitteilung.

Adeyemi habe in der Partie am Sonntag gegen Hertha BSC (4:1) einen Muskelfaserriss erlitten, hieß es in dem Statement.

Der BVB muss also einige wichtige Spiele ohne den zuletzt formstarken Flügelstürmer bestreiten.

Zunächst steht am Samstag die Bundesligapartie gegen 1899 Hoffenheim auf dem Programm. Es folgen das prestigeträchtige Duell gegen RB Leipzig (3. März), das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale beim FC Chelsea (7. März) sowie das Revierderby beim FC Schalke 04 (11. März), das für Adeyemi ebenfalls noch zu früh kommen dürfte.

BVB: Wann gibt Karim Adeyemi sein Comeback?

Abzuwarten bleibt, ob der 21-Jährige dem BVB für das Liga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln (18. März) wieder zur Verfügung steht.

Gegen Hertha BSC hatte Adeyemi den Treffer zum 1:0 (27.) selbst erzielt, sich aber bei der Vorbereitung des zweiten Treffers durch Donyell Malen (32.) die Verletzung zugezogen. Anschließend musste er ausgewechselt werden.

Seinen Platz auf dem Flügel übernahm der englische Youngster Jamie Bynoe-Gittens, dem in den kommenden Wochen nun mehr Einsatzzeit winkt.

Deutlicher Leistungsaufschwung im BVB-Trikot seit Jahresbeginn

Bereits vor Bekanntgabe von Diagnose und Ausfallzeit hatte sich Adeyemi via Instagram selbst zu Wort gemeldet. "Keine Sorge, ich bin bald zurück!", hieß seine kämpferische Botschaft in dem sozialen Netzwerk.

Der gebürtige Münchner war vor der Saison für rund 30 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB gewechselt. In seinem ersten Halbjahr plagten ihn dort große Anlaufschwierigkeiten. Erst seit Jahresbeginn zählt Adeyemi zu den Leistungsträgern im Team von Trainer Edin Terzic.

Insgesamt steht er bei neun Torbeteiligungen in 24 Pflichtspielen im BVB-Trikot.