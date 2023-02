Kehl gibt Einblick in die Kaderplanung des BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Sebastian Kehl ist seit 2022 Sportdirektor des BVB

Borussia Dortmund könnte im Sommer der nächste Umbruch ins Haus stehen. Sowohl die Zukunft des von zahlreichen Top-Klubs umworbenen Jude Bellingham, als auch die von Mats Hummels und Marco Reus ist offen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl äußert sich zum Stand der Dinge.

"Jude fühlt sich sehr, sehr wohl bei Borussia Dortmund. Es gibt aber keine neuen Gespräche, geschweige denn Anfragen für ihn", sagte Kehl gegenüber "Bild". "Wir brauchen Jude für das Erreichen der Ziele in dieser Saison und sind froh, dass er sich so stark auf den Fußball konzentriert und derzeit keine anderen Themen in seinem Kopf Platz haben."

Der erst 19 Jahre alte Bellingham hatte sich in den vergangenen Monaten zu einem der wichtigsten Leistungsträger beim BVB entwickelt. Obwohl sein Vertrag erste 2025 ausläuft und keine Ausstiegsklausel enthält, überschlugen sich zuletzt Gerüchte um einen Wechsel im kommenden Sommer. Im Raum steht eine Ablösesumme weit über 100 Millionen Euro für den englischen Nationalspieler.

"Jude hat noch zwei Jahre Vertrag und ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Deshalb wünsche ich mir natürlich, dass er noch länger für den BVB spielt", sagte Kehl.

Verlassen Mats Hummels und Marco Reus den BVB? Das sagt Sebastian Kehl

Sogar ablösefrei könnten nach jetzigem Stand Hummels und Reus den BVB verlassen. Die Verträge der beiden Routiniers laufen nach der Saison aus.

"Wir sind in einem offenen und ehrlichen Austausch miteinander. Bisher gibt es aber nichts zu berichten. Die Art und Weise, wie sich beide einbringen, zeigt, dass sie sich dieser Mannschaft voll verschreiben und alles dafür tun, dass wir unsere Saisonziele erreichen", erklärte Kehl.

Während mit Hummels dem Vernehmen nach von vornherein erst später Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit geplant waren, soll Reus wegen der Hängepartie um seine Zukunft enttäuscht von den Verantwortlichen sein.

Der Top-Verdiener des BVB ist Medienberichten zufolge außerdem nicht zu Abstrichen bei seinem Festgehalt bereit. Diese sollen jedoch aus Vereinssicht zwingende Voraussetzung für eine Vertragsverlängerung sein.