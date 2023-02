Dahoud meldet sich nach BVB-Aus zu Wort

IMAGO/Revierfoto

Mahmoud Dahoud wird den BVB im Sommer ablösefrei verlassen

Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud will seine Karriere auch nach der Trennung vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund bei einem Spitzenklub fortsetzen.

Sein Ziel sei es, "auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau" zu spielen, sagte der 27-Jährige zu "Sport1": "Ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung."

Für die kommende Saison bieten sich dem Kreativspieler wohl bereits einige attraktive Optionen. Nach Informationen von "Sport1" sollen bereits der AC Mailand, der FC Sevilla, die SSC Neapel und Leicester City ihr Interesse an Dahoud hinterlegt haben.

"Darum kümmert sich aber mein Team. Ich bin Fußballer. Das ist mein Fokus. Alles, was im Sommer kommt, kommt im Sommer", stellte der ehemalige Gladbacher klar.

Dahoud für seine Zeit beim BVB "sehr dankbar"

Laut Informationen von "90min" steht sogar eine Rückkehr des in Syrien geborenen Profis zu Borussia Mönchengladbach im Raum. Das Online-Portal hatte bereits in der vergangenen Woche von der bevorstehenden Trennung des BVB und Dahoud berichtet und auch anderen Bundesligisten als Gladbach ein Interesse an dem Sechser nachgesagt.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte am Montag der "Bild"-Zeitung bestätigt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag mit Dahoud nicht verlängert werde.

Beim Tabellenzweiten absolvierte der zweimalige Nationalspieler nach einer Schulterverletzung in dieser Saison erst sechs Pflichtspiele. Insgesamt kam Dahoud seit seinem Wechsel 2017 von Borussia Mönchengladbach für die Dortmunder 137-mal zum Einsatz und erzielte dabei fünf Treffer.

"Die Zeit bei Dortmund war wunderschön und vor allem auch die Fans haben mich immer unterstützt", sagte Dahoud: "Es besteht daher eine besondere Verbindung. Dafür bin ich sehr dankbar." Bis zu seinem Abschied liege sein Fokus voll auf dem BVB. "Wenn das Team mich braucht, bin ich zu 100 Prozent da", so Dahoud.