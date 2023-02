Matthäus nennt Mentalitäts- und Charakter-Spieler beim BVB

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Der BVB eilt gerade von Sieg zu Sieg

Wenn es bei Borussia Dortmund nicht läuft, wird immer wieder über die vielzitierte Mentalitätsfrage diskutiert. Weil der BVB aber derzeit von Sieg zu Sieg eilt und eins der formstärksten Teams Europas ist, hat sich die Stoßrichtung mittlerweile ins Gegenteil verkehrt. TV-Experte Lothar Matthäus hat nun sogar explizit gleich mehrere Spieler genannt, die aus seiner Sicht für die neue willensstarke Borussia stehen.

Nachdem Borussia Dortmund vor dem Winter noch abgeschlagen hinter der Spitze lag, ist der BVB mittlerweile auf Tuchfühlung zum FC Bayern, steht punktgleich mit den Münchnern nur knapp hinter dem Rekordmeister auf dem zweiten Tabellenplatz. Warum? Laut TV-Experte und Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, weil es einen Wandel in der Einstellung beim Team von Trainer Edin Terzic gegeben hat.

"Endlich zeigen die Dortmunder Woche für Woche die richtige Mentalität", freute sich Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky" und hob "Spieler, die arbeiten, kämpfen und ihre Seele auf dem Platz lassen", heraus, "wie [Salih] Özcan oder [Julian] Ryerson - um nur zwei Beispiele zu nennen". Sowohl Özcan (im Sommer vom 1. FC Köln) als auch Ryerson (im Winter von Union Berlin) waren erst vor beziehungsweise während der Saison zu den Schwarz-Gelben gestoßen.

Doch auch für mittlerweile arrivierte Kräfte, die in der Vergangenheit öfter kritisiert wurden, hatte Matthäus ein Lob über. "Emre Can oder Julian Brandt sind jetzt konstant und auf ihrer idealen Position unglaublich wertvoll", urteilte der 61-Jährige. Beide seien zu "Charakter-Spielern gereift und werden bis zum Schluss um den Titel fighten".

"Mentalitätsscheiß" kein Thema mehr beim BVB

Insbesondere Can habe einen Wandel durchgemacht. "Auffällig und richtig gut finde ich, dass [er] nun endlich nicht mehr permanent mit den Schiedsrichtern diskutiert. Das liegt auch daran, dass er nicht mehr auf der falschen Position eingesetzt wird, frustriert ist und seinen Unmut bei den Unparteiischen auslässt", schoss Matthäus auch gegen frühere BVB-Coaches und auch den aktuellen Cheftrainer Terzic, die Can allesamt immer wieder in der Innenverteidigung oder mit offensiven Aufgaben im Mittelfeld aufboten. Mittlerweile darf der 29-Jährige solide und unaufgeregt im defensiven Mittelfeld den Abräumer spielen.

Der Ende 2019 von Marco Reus geprägte Begriff "Mentalitätsscheiß!" ist derweil kein Thema mehr beim BVB. Damals war der Kapitän nach einer Niederlage gegen Union Berlin aus der Haut gefahren, als er von einem "Sky"-Reporter gefragt wurde: "Fehlt es da immer noch?".

"Oh, das geht mir sowas von auf die Eier – mit euch. Das mit eurem Mentalitätsscheiß! Ganz ehrlich, Mann", ereiferte sich der Spielführer des BVB damals. Mittlerweile jubelt Reus lieber über die aktuelle Siegesserie.