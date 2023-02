SGE-Legende spürt "elektrisierendes Kribbeln" in Frankfurt

IMAGO/Florian Ulrich

Körbel auf der Europa-League-Feier der Frankfurter Eintracht im letzten Jahr

Wenn am Dienstagabend die SSC Neapel zum Achtelfinal-Duell in der Champions League bei Eintracht Frankfurt gastiert, wird auch Karl-Heinz "Charly" Körbel intensiv mitfiebern. Im Interview hat die SGE-Legende nun verraten, was er von der Partie erwartet und wie die Stimmung in der Mainmetropole ist.

"Es wird ein Hammerspiel werden! Man spürt in ganz Frankfurt ein elektrisierendes Kribbeln vor dem Spiel gegen Napoli. Es liegt etwas in der Luft. Die Fans sind heiß, die Mannschaft ist heiß, der ganze Verein fiebert dem Achtelfinale in der Champions League entgegen", sagte Karl-Heinz "Charly" Körbel im Gespräch mit "ntv".

Nicht nur bei ihm sei die Hoffnung groß, dass die SGE eine ähnliche Überraschung schaffen kann wie in der letzten Saison in der Europa League gegen den FC Barcelona oder West Ham United. "Alle hoffen das. Für die Eintracht ist alles drin. Ich rechne mit einem engen Spiel", so Körbel weiter.

Unterschätzen wird die Eintracht keiner mehr, ist sich der Bundesliga-Rekordspieler sicher, der sage und schreibe 602 Liga-Partien mit dem Adler auf der Brust absolvierte. Den Respekt des Tabellenführers der Serie A vor dem Bundesligisten "spürt man", erklärte der 68-Jährige.

Körbel: Eintracht Frankfurt "eine sehr gute Adresse in Europa"

"Von Neapel-Seite sagt auch keiner: Wer ist Frankfurt? Die hauen wir weg!", sagte Körbel mit einem Schmunzeln.

"Dieses Standing hat sich die Eintracht aber hart erarbeitet, nicht nur mit dem Europapokal-Triumph, das hat schon vorher begonnen", freute sich der frühere Abwehrspieler. Eintracht Frankfurt sei "mittlerweile eine sehr gute Adresse im europäischen Fußball".

Doch wie geht das "Knallerspiel" aus, wie Körbel es nannte? "Ich hoffe auf ein 1:0", verriet der Ex-Profi seinen Tipp. Der Grund für seinen Optimismus: "Die [Eintracht] hat am Wochenende gegen Bremen gezeigt, wie abgezockt sie mittlerweile auftreten kann. Die 0:3-Pleite in Köln ist abgehakt, vielleicht war es ein Weckruf genau zur richtigen Zeit. Das Selbstvertrauen, jeden schlagen zu können, ist absolut da!"

Außerdem bemühte Körbel ein Mantra, das zuletzt nicht selten rund um den Deutsche Bank Park zu hören war: "Wer Barcelona ausschaltet, kann auch gegen Neapel bestehen. Bei allem Respekt vor dieser Klassemannschaft."

