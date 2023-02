Verlängerung oder Abgang? Kehl äußert sich zu Brandts Zukunft

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Julian Brandts Vertrag beim BVB läuft 2024 aus

Bei Borussia Dortmund befindet sich Julian Brandt seit Monaten in Top-Form. Neues in Sachen Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags beim BVB gibt es aber noch nicht.

"Die Entwicklung von Julian sehen wir tagtäglich. Er hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht - und darüber freuen wir uns sehr. Die Vertragssituation ist mir natürlich bekannt, und das Thema gehen wir sehr positiv und unaufgeregt an", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber "Bild".

Sollten sich die Parteien bis zum kommenden Sommer nicht zu einer Ausdehnung der Zusammenarbeit entschließen, müsste der BVB entweder Brandt verkaufen, um noch eine Ablösesumme zu generieren, oder mit ihm ohne neuen Kontrakt ins letzte Vertragsjahr gehen. Dann würde ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr drohen.

Interessenten für Brandt dürfte es angesichts seiner aktuellen Leistungen durchaus geben. 13 Torbeteiligungen in 29 Pflichtspielen stehen 2022/2023 bislang in seiner Statistik.

BVB: Julian Brandt kein Streichkandidat mehr

Aktuell gehört der 26 Jahre alte Spielmacher zu den konstantesten Spielern auf seiner Position in der Fußball-Bundesliga und glänzt auch im Spiel gegen den Ball. "Was er zuläuft, was er für Wege geht, er hat sich defensiv brutal weiterentwickelt und hält fast jeden Ball", sagte zuletzt Teamkollege Nico Schlotterbeck.

Dabei galt Brandt in der jüngeren Vergangenheit beim BVB häufig sogar als Streichkandidat. Im Frühjahr 2022 hieß es, die Borussia plane ohne den früheren Leverkusener und sein Management sondiere bereits den Markt. Lazio Rom, die AC Milan oder der FC Arsenal wurden als mögliche Abnehmer gehandelt. Konkret wurden die Wechselgerüchte aber nicht.

Brandt war 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer zum BVB gewechselt. Bislang absolvierte er wettbewerbsübergreifend 156 Partien im schwarz-gelben Trikot.