Medien: BVB macht Jagd auf französisches Sturmjuwel

IMAGO/Baptiste Autissier

Elye Wahi soll beim BVB auf dem Einkaufszettel stehen

Bei Top-Talenten aus Frankreich hat der BVB in den vergangenen Jahren schon häufiger ein gutes Händchen bewiesen. Nun sollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund erneut ein Juwel aus der Ligue 1 ins Visier genommen haben.

Erst zu Jahresbeginn feierte Elye Wahi seinen 20. Geburtstag, nichtsdestotrotz soll sich der junge Stürmer von Montpellier HSC bereits in die Notizbücher zahlreicher Top-Klubs geschossen haben. Laut "Téléfoot" ist einer dieser Interessenten der BVB.

Demnach wirbt der westfälische Bundesligist ebenso um die Dienste des französischen U21-Nationalspielers wie die Premier-League-Vertreter FC Arsenal und Tottenham Hotspur.

Wahi hatte in der vergangenen Saison mit zehn Treffern für Montpellier auf sich aufmerksam gemacht, aktuell steht der 1,84 Meter große Youngster schon wieder bei acht Toren.

Günstig wäre der dynamische Angreifer allerdings nicht: Da sein Arbeitspapier noch bis 2025 gültig ist, soll Wahi ein Preisschild über 30 Millionen Euro umgehängt worden sein.

BVB hat auf der Neunerposition derzeit keinen Bedarf

Ob der BVB im Sommer tatsächlich im Sturmzentrum nachlegen wird, ist derweil mehr als fraglich.

Zwar dürfte Routinier Anthony Modeste den Verein nach nur einem Jahr wieder verlassen, mit Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko stehen Trainer Edin Terzic jedoch zwei überaus hochwertige Optionen für die Neunerposition zur Verfügung.

Da der Kader in anderen Bereichen auf- bzw. umgerüstet werden soll, kann eine Investition in zweistelliger Millionenhöhe für einen weiteren Mittelstürmer nahezu ausgeschlossen werden - zumal sich Wahi zentral am wohlsten fühlt und als Alternative für die Außenbahn eher nicht in Frage kommen würde.

Sollte der begehrte Offensivmann also bereits in diesem Jahr den nächsten Karriereschritt wagen wollen, dürfte Borussia Dortmund kaum in den Transferpoker einsteigen.