Transfer-Duell zwischen FC Bayern und PSG?

Ex-BVB-Flirt Hakim Ziyech soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Im Winter scheiterte Hakim Ziyechs Wechsel vom FC Chelsea zu Paris Saint-Germain in letzter Sekunde. Nach der Saison will der französische Meister einen erneuten Anlauf beim Offensivspieler nehmen, der in der Vergangenheit auch intensiv beim BVB gehandelt wurde. Doch offenbar könnte ausgerechnet der FC Bayern PSG dazwischenfunken.

Seinen Medizincheck hatte Hakim Ziyech am letzten Tag des Winter-Transferfensters bei Paris Saint-Germain bereits absolviert. Einer Verpflichtung des 29-Jährigen stand somit nichts mehr im Wege - eigentlich.

Denn weil der FC Chelsea nicht alle nötigen Dokumente rechtzeitig in die französische Hauptstadt übersandt, scheiterte das vereinbarte Leihgeschäft doch noch.

Somit ist der marokkanische WM-Held weiter Teil der Mannschaft von Trainer Graham Potter. Ob das auch in der kommenden Saison der Fall ist, scheint mehr als fraglich. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat PSG nämlich weiterhin großes Interesse, Ziyech zu verpflichten.

Grätscht der FC Bayern dazwischen?

Doch nun droht dem Scheich-Klub im Werben um den Flügelstürmer weitaus mehr Konkurrenz als noch im Winter. Laut "fichajes.net" soll auch der FC Bayern in den Transfer-Poker um den ehemaligen Ajax-Profi eingestiegen sein.

Demnach könnte der deutsche Rekordmeister im Sommer versuchen, Ziyechs Wechsel nach Paris im letzten Moment noch zu torpedieren. Auch andere namentlich nicht genannte Top-Klubs aus Europa sollen die Situation des Linkfußes genau beobachten, heißt es in dem Bericht des Online-Portals weiter.

Trotz des Interesses aus der Bundesliga soll Ziyech, für den der FC Chelsea eine Ablöse von mindestens 40 Millionen Euro fordert, jedoch weiterhin einen Wechsel zu PSG bevorzugen.

Gerüchte um BVB-Interesse

Ohnehin scheint es fraglich, ob sich der FC Bayern den Rechtaußen eine solche Summe kosten lassen würde. Mit Leroy Sané, Serge Gnabry und Kingsley Coman verfügt der Tabellenführer bereits über eine Vielzahl an prominenenten Flügelspielern.

Ziyech ist in der Fußball-Bundesliga kein Unbekannter. In der Vergangenheit wurde der BVB mehrfach mit dem Routinier in Verbindung gebracht.

Zuletzt stand im Januar 2022 angeblich ein Leih-Geschäft im Raum. Konkret wurden diese Gerüchte aber nicht.