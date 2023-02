Auch Neururer übt Kritik an Nagelsmann

IMAGO/Fotografie73

Sieht den Ausraster von Julian Nagelsmann vom FC Bayern kritisch: Peter Neururer

Auch der langjährige Bundesliga-Trainer Peter Neururer sieht den Kabinen-Ausraster von Julian Nagelsmann vom FC Bayern nach dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach (2:3) kritisch.

"Julian Nagelsmanns Kritik am Schiedsrichter ist durchaus angebracht, aber die Art und Weise wie, war nicht unbedingt Stil und Niveau des FC Bayern München", schrieb Neururer in einer Kolumne für "wettfreunde.net". "So hat man sich eigentlich als Trainer nicht zu verhalten, aber menschlich war es allemal."

Nagelsmann hatte sich im Anschluss an die Partie in den Katakomben das Gladbacher Borussia-Parks nicht im Griff gehabt.

Aus Wut über die umstrittene Rote Karte gegen Dayot Upamecano in der achten Spielminute bezeichnete der Chefcoach des FC Bayern das Schiedsrichter-Gespann als "weichgespültes Pack".

Niederlage des FC Bayern "sehr spektakulär"

Wegen des Vorfalls ermittelt inzwischen der DFB-Kontrollausschuss gegen Nagelsmann. Kritik am 35-Jährigen hatten unter anderem die TV-Experten Dietmar Hamann und Lothar Matthäus geäußert.

Neururer bezeichnete die Art und Weise der Niederlage des FC Bayern in Gladbach als "sehr spektakulär".

Der Platzverweis gegen Upamecano sei "eine krasse Fehlentscheidung" gewesen. "Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter da gesehen oder wahrgenommen hat", so der 67-Jährige.

Heißer Titelkampf mit BVB und Union Berlin: "Es ist schier unglaublich"

Er zeigte sich überrascht davon, dass Nagelsmann auf Upamecanos Hinausstellung mit der Auswechslung von Kapitän Thomas Müller reagierte.

"Dass eine Maßnahme kommen musste nach der Roten Karte, verständlich. Aber dass ausgerechnet Müller den Platz verlassen musste, nach zehn, fünfzehn Minuten, das war schon außergewöhnlich", sagte Neururer.

Da der BVB und Union Berlin den Patzer des FC Bayern nutzten und nach Punkten mit den Münchnern gleichzogen, ist die Bundesliga nun spannend wie lange nicht mehr. "Drei Vereine mit 43 Punkten. Es ist schier unglaublich, was da oben los ist", frohlockte Neururer.