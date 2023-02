FC Bayern gibt grünes Licht für sofortigen Transfer

IMAGO/Stuart Wallace/Shutterstock

Malik Tillman wird im Sommer wohl nicht zum FC Bayern zurückkehren

Im vergangenen Sommer wechselte Malik Tillman zunächst auf Leihbasis für ein Jahr vom FC Bayern zu den Rangers aus Glasgow. Jetzt hat der deutsche Rekordmeister dem schottischen Traditionsklub angeblich angeboten, den 20-Jährigen fest unter Vertrag zu nehmen - für eine vorab festgelegte Summe.

Wie das Portal "footballinsider" exklusiv erfahren haben will, hat der FC Bayern in den letzten Tagen Kontakt zu den Rangers-Verantwortlichen aufgenommen und ihnen vorgeschlagen, die Leihe von Malik Tillman umgehend in einen festen Transfer umzuwandeln. Voraussetzung: Die Schotten zahlen die vertraglich festgelegte Ablösesumme in Höhe von rund sieben Millionen Euro.

Die Bayern-Verantwortlichen um Hasan Salihamidzic seien zwar äußerst angetan von der Entwicklung des Youngsters, eine Zukunft im Kader der Münchner sehen sie aber nicht, heißt es. Bei den Rangers sieht die Lage dagegen ganz anders aus.

Tillman hinterließ in seinen bisherigen Einsätzen im Glasgow-Trikot einen hervorragenden Eindruck und fühlt sich in der schottischen Metropole sichtlich wohl. Die Rangers-Bosse würden den gebürtigen Nürnberger dem Bericht zufolge nur zu gerne fest unter Vertrag nehmen, die im Leihvertrag festgelegte Ablösesumme schrecke den Klub aber noch ab, berichtet "footballinsider".

Gewährt der FC Bayern den Rangers einen Rabatt?

Für seinen neuen Klub stand der Offensivmann bisher in 36 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei überzeugte er unter anderem mit neun Toren.

"Mit seinen 20 Jahren steht ihm eine spannende Zukunft bevor", prophezeite Rangers-Coach Michael Beale erst vor wenigen Wochen. Schon im Dezember verkündete der Trainer öffentlich, dass sein Klub Tillman gerne fest unter Vertrag nehmen würde. "Er ist genau der Spielertyp, den wir hier in diesem Klub wollen", sagte er.

Ob Glasgow die Kaufoption zieht, ist Stand heute noch nicht klar. Gut möglich ist, dass die Rangers versuchen werden, bei der Ablöse nachzuverhandeln. Mehr als sieben Millionen Euro für einen Spieler hatte der Klub in den letzten 20 Jahren nur zwei Mal überhaupt ausgegeben. Eine Leihgebühr in Höhe von 500.000 Euro hatten die Schotten bereits im Sommer nach München überwiesen.