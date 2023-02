DFB gibt Strafmaß nach Platzverweis für Upamecano bekannt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Dayot Upamecano wird dem FC Bayern im Spitzenspiel gegen Union Berlin fehlen

Bayern München muss nur im Bundesliga-Topspiel gegen Union Berlin am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) auf Abwehrchef Dayot Upamecano verzichten.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den französischen Nationalspieler nach seiner Roten Karte in der Bundesligapartie bei Borussia Mönchengladbach (2:3) wegen unsportlichen Verhaltens für eine Begegnung gesperrt.

Upamecano war am vergangenen Samstag in der 8. Minute von Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden) nach einer Notbremse an Alassane Plea des Feldes verwiesen worden.

Trainer Julian Nagelsmann hatte sich über den Platzverweis massiv beschwert und war im Kabinentrakt gegenüber dem Schiedsrichterteam ausfällig geworden ("weichgespültes Pack"). Auch dem Coach droht daher eine Sperre.