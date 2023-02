NRW-Minister kritisiert Polizei-Eskorte für den FC Bayern

IMAGO/Martin Hoffmann

Der FC Bayern steht nach einem Zwischenfall nach dem Gladbach-Spiel in der Kritik

Nach dem Bundesliga-Spiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach wurde der Mannschaftsbus des FC Bayern durch eine Rettungsgasse gelotst. Medienberichte über den Vorfall hatten eine hitzige Diskussion entfacht. Inzwischen bezog auch Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul Stellung.

Am Montag wurde bekannt, dass der Bus des FC Bayern eine Rettungsgasse nutzen durften, um im Anschluss an die Partie gegen Borussia Mönchengladbach in einem Stau auf der A52 schneller voranzukommen - eigentlich ein laut Straßenverkehrsordnung verbotenes Manöver, das lediglich Polizei-, Rettungs- und Hilfsfahrzeugen vorbehalten ist.

Besonders pikant: Eine Notwendigkeit der Eskorte habe laut "Rheinischer Post" zu keinem Zeit bestanden.

Der dem Stau vorausgegangene Unfall geschah um etwa 18:30 Uhr. Der gecharterte Rückflug des deutschen Rekordmeisters vom Mönchengladbacher Flughafen sei jedoch problemlos bis um 22:00 Uhr möglich gewesen.

NRW-Minister kritisiert Bevorzugung des FC Bayern

"Wir bestätigen, dass der Mannschaftsbus des FC Bayern München unter Begleitung eines Polizeifahrzeuges an der Unfallstelle vorbeigeführt wurde. Dies geschah gegen die ausdrückliche Anweisung des Einsatzleiters, dass der Mannschaftsbus in der Stausituation keinerlei Bevorrechtigung erfährt", bestätigte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag in einer Mitteilung.

Die Beamten vor Ort hatten diese Anweisung aber offenbar ignoriert oder nicht mitbekommen. Genau diese Frage steht derzeit bei der Aufklärung um die Bevorzugung des deutschen Rekordmeisters im Mittelpunkt, wie der "WDR" vermeldete.

Am Dienstag meldete sich dann auch NRW-Innenminister Herbert Reul zu Wort. "Für mich ist die Rettungsgasse nicht eine Spezialfahrtstrecke für irgendwen - weder für Fußballer noch für Politiker noch für sonst wen", stellte der CDU-Politiker im Rahmen einer Pressekonferenz klar.

Mehr wolle er zu dem Thema nicht sagen, erklärte er und verwies auf laufende Ermittlungen innerhalb der Behörden, welche die Ursachen der Verfehlungen aufdecken sollen.