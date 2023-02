Neuer vor Degradierung? Ansage von Sommer-Kumpel

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Yann Sommer ist derzeit die Nummer eins des FC Bayern

Yann Sommer kann sich nach Aussage eines langjährigen Weggefährten berechtigte Hoffnungen machen, auch nach der Genesung von Manuel Neuer die Nummer eins des FC Bayern zu bleiben.

"Ich bin überzeugt, dass Yann lange im Tor stehen wird. Diese Möglichkeit besteht", sagte Patrick Foletti, Torwart-Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, bei "Blick TV".

Sommer habe "die Möglichkeit, durch seine Leistungen seine Position zu verteidigen. Ich freue mich darauf, wenn es zu diesem Zweikampf kommen sollte. Mal schauen, was passiert", ergänzte Foletti, der in der Nati seit vielen Jahren mit Sommer zusammenarbeitet und den Neu-Münchner auch noch von seiner Zeit bei den Grashoppers Zürich kennt.

Sommers bisherige Leistungen im Tor des FC Bayern lobte der 48 Jahre alte Ex-Keeper: "Er hat es sehr gut gemacht. Man darf auch nicht vergessen, wie dieser Transfer zustande gekommen ist. Es war sehr hektisch, er hatte kaum Zeit zu trainieren. Es ist unglaublich, wie schnell sich Yann integriert hat."

Die Münchner hatten Sommer am Ende der Winter-Transferperiode von Liga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach losgeeist. Nötig wurde der rund acht Millionen Euro teure Transfer, weil sich Neuer bei einer privaten Ski-Tour zuvor den Unterschenkel gebrochen hatte und noch mehrere Monate ausfällt.

Status als Nummer beim FC Bayern zwei für Yann Sommer "kein Thema"

In seinen Gesprächen mit Sommer sei die Möglichkeit, mittelfristig nur noch die Nummer zwei beim FC Bayern zu sein, "kein Thema" gewesen, sagte Foletti. "Wenn so ein Weltverein dich unbedingt will - und sie haben ja wirklich alles daran gesetzt, Yann zu bekommen - dann must du dahin gehen und einfach Gas geben."

Foletti sprach auch über das angebliche Interesse des FC Bayern, ihn nach der Entlassung von Toni Tapalovic als neuen Torwart-Trainer zu installieren. "Das wurde von deutschen Medien spekuliert, ein paar Tage ist mein Name herumgeschwirrt", so der Schweizer.

Er habe einen "geilen Job" im Nationalteam der Eidgenossen, "dass ich mir auch ein mögliches Angebot des FC Bayern gut hätte überlegen müssen". Letztlich verpflichteten die Münchner aber Michael Rechner von 1899 Hoffenheim.