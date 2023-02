Leeds United präsentiert Marsch-Nachfolger

unknown

Gracia rettete bereits den FC Watford vor dem Abstieg

Der englische Fußball-Erstligist Leeds United hat einen Nachfolger für Jesse Marsch gefunden und Javi Gracia als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Der Spanier erhält beim abstiegsbedrohten Klub einen "flexiblen" Vertrag, das teilte Leeds am Dienstag mit. Nach Möglichkeit soll Gracia (52) das Team schon am Samstag im Premier-League-Spiel gegen den FC Southampton betreuen, dies hänge aber von der rechtzeitigen Erteilung der Arbeitserlaubnis ab.

Der Amerikaner Marsch (49), zuvor Trainer bei RB Leipzig, war vor gut zwei Wochen in Leeds entlassen worden. Der Verein steht als Vorletzter auf einem direkten Abstiegsplatz.

Gracia hatte nach seiner Karriere als Profi verschiedene Klubs in seiner spanischen Heimat trainiert, auch in England war er bereits tätig: Den FC Watford bewahrte er im Jahr 2018 vor dem Abstieg aus der Premier League und führte ihn ein Jahr später ins Finale des nationalen FA-Cups. Anschließend trainierte Gracia noch den FC Valencia und al-Sadd in Katar.