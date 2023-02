Ewiger BVB-Flirt vor Wechsel an Ronaldos Seite?

IMAGO/Sebastian Frej

Wilfried Zaha wurde in der Vergangenheit häufig mit einem Transfer zum BVB in Zusammenhang gebracht

2014 verließ Wilfried Zaha Manchester United, wechselte zu Crystal Palace und avancierte bei den Londonern zur Klub-Legende. Glaubt man den Gerüchten, stand der Ivorer allerdings immer wieder vor einem Abschied, vor allem Borussia Dortmund wurde mehrfach Interesse an Zaha nachgesagt. Nun soll erneut ein Tapetenwechsel bevorstehen, potenzieller Abnehmer ist allerdings ein Klub, der unlängst mit dem Kauf von Cristiano Ronaldo für Schlagzeilen sorgte.

In den vergangenen Jahren wurde Flügelstürmer Wilfried Zaha immer wieder mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Zuletzt rankten sich im Dezember 2022 Gerüchte um einen Wechsel des Premier-League-Stars zum BVB.

Besonders interessant dürfte Zaha für den Ruhrpott-Klub und Co. sein, da er nach der laufenden Saison ablösefrei zu haben ist - sofern er seinen Vertrag bei Crystal Palace nicht doch noch unerwartet verlängert. Englischen Medienberichten zufolge dürfte die Zukunft des 30-Jährigen allerdings nicht im Schoß der Eagles liegen.

Zaha zieht es in Betracht, seine Karriere an der Seite von Cristiano Ronaldo beim saudi-arabischen Klub Al Nassr fortzusetzen. Das berichtet der "Evening Standard".

Auch ein europäischer Top-Klub soll mitmischen

Al-Nassr soll demnach allerdings nur einer von drei Klubs aus Saudi-Arabien sein, die darüber nachdenken sollen, Zaha im Sommer einen Vertrag zu bieten. Konkret nennt der "Evening Standard" jedoch nur das Duo Al-Hillal und Al-Ittihad.

Zwar soll mit dem AC Mailand auch ein europäischer Top-Verein Interesse an Zaha zeigen, der Rechtsfuß der Idee seine Karriere in der saudischen Pro League fortzusetzen, allerdings offen gegenüberstehen, heißt es in dem Bericht der englischen Zeitung. Die Möglichkeit, dass der Nationalspieler seinen Vertrag bei Crystal Palace doch noch verlängert, ist hingegen sehr gering, urteilt das Blatt.

Zaha hat in 450 Profispielen für Palace 89 Tore erzielt und 79 Treffer vorbereitet. 2022/23 steht er bei sechs Toren und drei Assists in 20 Partien.