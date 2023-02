Wackelt Nagelsmann? Bosse des FC Bayern äußern sich

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Viel Kritik an Trainer Julian Nagelsmann vom FC Bayern (2.v.r.)

Nach seinem Kabinen-Ausraster im Anschluss an das Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach (2:3) stellen sich die Verantwortlichen des FC Bayern hinter Trainer Julian Nagelsmann.

"Es ist unsere Aufgabe, das Gesamtgefüge im Blick zu haben: Die Mannschaft hat in der Champions League in Paris eine starke Leistung abgeliefert und nun in Gladbach nach einem schwierigen Spielverlauf verloren. Wir können das sehr gut einordnen und machen das nicht von einzelnen Spielen abhängig", sagte Vorstandschef Oliver Kahn gegenüber "Sport Bild".

Dennoch sei klar, so der frühere Torwart-Titan: "Wir haben in der Bundesliga eindeutig zu viele Punkte liegen gelassen, das darf uns nicht passieren. Wir sind nur noch aufgrund des Torverhältnisses Tabellenführer."

Kahn nahm in diesem Zusammenhang die Profis des deutschen Rekordmeisters in die Pflicht. "Jetzt müssen die Spieler zeigen, dass sie Bayern München sind", forderte der 53-Jährige.

Spiel gegen Union Berlin "die perfekte Bühne" für den FC Bayern

Das Top-Spiel gegen den Tabellendritten Union Berlin am Sonntag (17:30 Uhr) sei "die perfekte Bühne, um allen zu beweisen: Keiner weiß besser als der FC Bayern, was in so einer Situation zu tun ist."

Mit Nagelsmanns Arbeit zeigte sich Kahn zufrieden: "Beim FC Bayern hat jeder Druck. Das gehört dazu, das macht hier auch den besonderen Reiz aus. Julian ist ein Typ, der sich jeder Herausforderung stellt – und der auch in der Lage ist, sie zu meistern."

Ins selbe Horn stieß auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Alle Diskussionen sind unnötig. Ich wünsche mir, dass man unseren Trainer in Ruhe arbeiten lässt! Julian ist ein Langzeitprojekt des FC Bayern", erklärte der Bosnier.

FC Bayern: Lob von Herbert Hainer für Julian Nagelsmann

Vereinspräsident und Aufsichtsratschef Herbert Hainer ergänzte: "Ich höre von den Spielern, der Trainer arbeitet sehr konzeptionell und strukturiert. Er bringt neue Ideen ins Team und bereitet die Mannschaft auf unterschiedliche Spielsituationen vor."

Er habe in seiner eigenen beruflichen Laufbahn gelernt, "wie man mit den Erfahrungen wächst, und Julian hat schon bewiesen, wie schnell er sich auf höchstem Niveau weiterentwickelt", sagte der frühere CEO des Sportartikelherstellers Adidas.

Gegen Union werde die Mannschaft "auf dem Platz die richtige Antwort geben", so Hainer.