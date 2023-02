"Jürgen Klopps Anfield-Imperium in Trümmern"

IMAGO/Peter Byrne

Der FC Liverpool steht vor dem Aus in der Champions League

In einem atemberaubenden Spiel hat Real Madrid dem FC Liverpool eine denkwürdige Pleite zugefügt. Mit 5:2 schockten die Königlichen die Reds an der Anfield Road im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals. Die Pressestimmen zum Spiel:

Deutschland:

Bild: "Die Final-Rache geht völlig in die Hose! Liverpool vergibt im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid zu Hause eine 2:0-Führung, vergeigt mit 2:5 in einem völlig irren Spektakel mit krassen Torwart-Fehlern."

Express: "Sieben Tore, zwei Mega-Patzer beider Keeper und eine weitere Machtdemonstration des Titelverteidigers: Das Achtelfinal-Hinspiel zwischen Liverpool und Real Madrid war am Dienstag denkwürdig.

kicker: "Die Neuauflage des vergangenen Champions-League-Endspiels zwischen Liverpool und Real Madrid hatte einiges zu bieten: Torwartfehler, sehenswerte Treffer und ein Real, was erneut seine Comeback-Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellte."

Süddeutsche: "Schon wieder der Angstgegner: Jürgen Klopp und der FC Liverpool verspielen an der Anfield Road eine 2:0-Führung gegen Real Madrid und kassieren eine Klatsche. Vinicius Junior und Karim Benzema treffen doppelt - beide Torhüter patzen."

RTL: "Der letzte Titeltraum für den FC Liverpool in dieser Saison ist fast schon geplatzt. Die Engländer von Coach Jürgen Klopp stehen nach dem Achtelfinal-Hinspiel vor dem Aus in der Champions League. Dabei führten die Reds gegen Real Madrid schon früh mit 2:0."

ntv: "Real Madrid verarbeitet Klopps Liverpool zu Konfetti."

Österreich:

Kronen Zeitung: "Was für eine Machtdemonstration: Real Madrid hat Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League regelrecht durch den Fleischwolf gedreht!"

Spanien:

Marca: "Die Anfield Road fiel beim größten Sieg in der Geschichte des Vereins in den Bann der Königlichen. Real Madrid zeigt in Anfield, warum es Europas Champion ist. Vinicius, die Plage von Liverpool. Anfield erliegt dem Charme Madrids."

Mundo Deportivo: "Die Weißen kassierten in den ersten 15 Minuten zwei Gegentore und besiegten am Ende Liverpool, womit sie mit anderthalb Beinen im Viertelfinale der Champions League stehen. Ancelottis Männer müssen schon sehr schlecht abschneiden, um nicht in die nächste Runde zu kommen."

Sport: "Die Madrilenen konnten ihren schlechten Start dank zweier Toren von Vinicius überwinden. Benzema und Militao machten den Sieg perfekt. Die Madrilenen gerieten nach zwei Gegentreffern innerhalb von nur 14 Minuten zunächst in Bedrängnis, da sowohl die Abwehr als auch Courtois Probleme hatten."

AS: "Es war ein Duell mit offenem Visier, ohne eine Sekunde Pause, das eine denkwürdige Leistung von Madrid hervorbrachte, an die man sich noch Jahrzehnte lang erinnern wird. Man weiß ja: Die Champions-League-Hymne ertönt und die Mannschaft schwebt in der Luft."

El País: "Real Madrid sorgt immer wieder für Erstaunen. Los Blancos feierten in Anfield ein historisches Comeback und schlugen Liverpool unter Vinicius' Führung nach einem frühen Rückstand."

Schweiz:

Blick: "Vom 0:2 zum 5:2 – Real Madrid zeigt gegen Liverpool eine galaktische Leistung und steht mit einem Bein im Champions-League-Viertelfinal."

England:

The Sun: "Nach einer Nacht der Geschichte und Komödie, die sich in Demütigung und Horror verwandelte, lag Jürgen Klopps Anfield-Imperium in Trümmern."

Daily Mail: "Anfield hat schon viele bemerkenswerte Nächte erlebt, aber keine war so verrückt - oder so zerstörerisch - wie die, die dieses Stadion zum Schweigen brachte. Auf einem schmierigen Rasen, auf dem die Spieler beider Seiten Mühe hatten, sich auf den Beinen zu halten, fand Madrid schließlich sein Gleichgewicht und fügte Jürgen Klopp eine Demütigung zu."

Daily Star: "Der FC Liverpool musste nach der frühen Führung gegen Real Madrid Lehrgeld zahlen. Jürgen Klopp machte viel falsch, denn seine große Freude schlug schnell in Verzweiflung um."

Evening Standard: "Vinicius Jr. und Karim Benzema feiern ein unglaubliches Champions-League-Comeback. Der Titelverteidiger erholte sich von einem katastrophalen Start in einer bemerkenswerten Hinspielbegegnung."

Daily Mirror: "Liverpool wird von Real Madrid nach Zwei-Tore-Führung gedemütigt. Liverpool ging gegen Real Madrid in Anfield früh in Führung, doch die Spanier kamen zurück und sicherten sich den Sieg im Hinspiel."