So will Krösche den "Frankfurt-Absturz" verhindern

Krösche ist seit Juni 2021 Sportvorstand in Frankfurt

Wohl kaum eine Mannschaft in Deutschland hat in den vergangenen Jahren einen Aufschwung erlebt wie Eintracht Frankfurt. Um nach dem Europa-League-Sieg und der Qualifikation für die Champions League nicht abzustürzen, hat Sportvorstand Markus Krösche einen Plan.

Vor allem finanziell will sich der Klub nicht dieselben Fehler machen, wie beispielsweise der HSV, Hertha BSC, Werder Bremen oder Schalke 04, die nach Auftritten in Europa ins Mittelmaß rutschten und sogar abstiegen.

"Es gab in der Vergangenheit Vereine, die als Champions-League-Teilnehmer stark ins Risiko gingen und vielleicht zu viel wollten. Aber man darf nicht glauben, dass man nach einem Jahr Champions League die Top drei der Liga herausfordern kann. Wir werden den BVB oder RB Leipzig nicht dauerhaft überholen können. Es geht aber darum, die Distanz zu verkürzen und in den nächsten Jahren das eine oder andere Mal vor ihnen zu landen", legt der 42-Jährige dar.

Klare Regeln sollen "Frankfurt-Absturz" verhindern

Dafür hat sich der Verein einige Regeln auferlegt. Das Gehaltsbudget soll durch die Einnahmen in der Bundesliga erzielt werden. Bonuszahlungen sind an Erfolge in Europa gebunden und werden demnach durch die Mehreinnahmen aus Champions League oder Europa League gezahlt.

Verpasst der Klub die Qualifikation für das europäische Geschäft, entfallen diese Bonuszahlungen. So verhindert der Klub ein finanzielles Minus, wenn die sportlichen Ziele verpasst werden sollten.

Auch in Sachen Transferpolitik folgen die Frankfurter einigen festgelegten Parametern. Junge Spieler (bis Mitte 25) erhalten Fünf-Jahres-Verträge. So will sich die Eintracht vor allem im Falle einer Leistungsexplosion absichern, um dank langlaufender Verträge, bei einem Verkauf, eine gute Ablöse kassieren zu können.

Zudem bekommen neue Profis 18 Monate Zeit, um ihre "Bundesliga-Tauglichkeit" beweisen zu können. Der Hintergrund: Können sie diese nicht nachweisen, will der Klub bei einem Verkauf möglichst wenig Verlust machen. Im Idealfall soll die gezahlte Ablöse wieder hereingeholt werden.

Dieser Plan scheint in der laufenden Spielzeit aufzugehen. Mit 38 Punkten aus 21 Partien sind die Frankfurter auf bestem Wege sich wieder für den internationalen Wettbewerb zu qualifizieren.