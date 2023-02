Überraschende Job-Garantie für Reis auf Schalke

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 denkt nicht an einen Rausschmiss von Thomas Reis (l.)

Auch wenn sich der FC Schalke 04 in den letzten Wochen stark verbessert präsentierte, droht weiterhin der Abstieg in die 2. Bundesliga. Wie es dann bei den Knappen weitergeht, ist völlig offen. Fest steht aber offenbar, dass Trainer Thomas Reis die Königsblauen auch im Unterhaus weiter betreuen würde.

"Thomas wird auch in der kommenden Saison unser Chef-Trainer sein – keine Hintertür", stellte Sportvorstand Peter Knäbel in der "Sport Bild" klar. Heißt: Auch wenn der FC Schalke 04 den Sprung über den Strich nicht schaffen sollte, steht der ehemalige Bochumer nicht zur Diskussion.

"Eine stabile Kaderplanung braucht auch und vor allem Kontinuität auf der Position des Chef-Trainers. Die mittelfristige Ausrichtung der Mannschaft und unser Commitment, Spieler zu entwickeln und so Kaderwert zu generieren, trägt Thomas voll mit", fuhr der 56-Jährige fort, der von der Arbeit des Übungsleiters in Gelsenkirchen begeistert ist.

FC Schalke 04: Team "steht geschlossen hinter dem Trainer"

Anders als seine Vorgängern verfügt Reis über einen großen Rückhalt in der Mannschaft - sowohl bei Reservespielern als auch bei Stammkräften. Unabhängig von den sportlichen Ergebnissen "stehe die Mannschaft geschlossen hinter dem Trainer", wie die "Sport Bild" berichtet.

Sein Standing im Team hat sich der 49-Jährige demnach besonders durch sein Verständnis für die einzelnen Spieler-Typen erarbeitet. So kritisiere Reis seine Profis stets abhängig von deren Charakter. Ist ein Spieler nach Ansicht des Cheftrainers sensibel, so werden diesem nicht vor der Gruppe, sondern in einem persönlichen Gespräch seine Verfehlungen aufgezeigt.

Bemerkenswert: Plant der Schalke-Coach einen Spieler in der Video-Analyse zu kritisieren, ruft Reis diesen oftmals bereits am Vorabend an und bereitet diesen auf die öffentliche Kritik vor. Auch die vielen Freiräumen und Möglichkeiten der Mitsprache, die Reis seiner Mannschaft bietet, sollen bei den Knappen gut ankommen.