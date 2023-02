Trainer-Beben? Nagelsmann als Klopp-Nachfolger im Gespräch

motivio via www.imago-images.de

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann (r.) könnte Nachfolger von Jürgen Klopp werden

Mit dem FC Liverpool erlebt Jürgen Klopp eine Horror-Saison. Die Position des Ex-BVB-Trainers ist längst nicht mehr unumstritten. Auf der Suche nach einem potenziellen Nachfolger sollen die Reds nun Bayern-Trainer Julian Nagelsmann ins Visier genommen haben.

Platz acht in der Premier League, das frühe Aus im Ligapokal und die krachende 2:5-Schlappe gegen Real Madrid in der Champions League: Der FC Liverpool erlebt eine Spielzeit zum Vergessen. Nach den blamablen Auftritten der letzten Wochen ist auch der Verbleib von Jürgen Klopp über den Sommer hinaus an der Anfield Road keinesfalls mehr sicher.

Laut "CaughtOffside" gab es im Vorfeld der Blamage gegen die Königlichen am Dienstagabend intern bereits Diskussionen über eine mögliche Neubesetzung des Trainerpostens. Demnach seien die Liverpool-Bosse zu der Überzeugung gekommen, dass "viele Spieler so aussehen, als hätten sie ihren Appetit verloren".

Verliert der FC Bayern Julian Nagelsmann?

Dafür sei insbesondere auch Klopp verantwortlich. Eine Quelle innerhalb des Vereins beschrieb die Gefühle gegenüber Klopp als "gleichgültig" und "auffrischungsbedürftig". Auch über erste Kandidaten für eine Nachfolge des 55-Jährigen soll bereits gesprochen worden sein, berichtet das Online-Portal weiter.

Darunter: Julian Nagelsmann vom FC Bayern. Der FC Liverpool habe bereits ein Auge auf den 35-Jährigen geworfen, berichtet "CaughtOffside" mit Berufung auf Quellen aus dem Vereinsumfeld. Und auch der Münchener Trainer selbst soll durchaus an einem Wechsel in die Premier League interessiert sein.

Zwar hat Nagelsmann an der Säbener Straße noch einen Vertrag bis 2025, ein Insider glaubt dennoch, dass der ehemalige Leipziger "die Chance in Liverpool ergreifen könnte und erste Erfahrungen in der Premier League sammeln will".

Ob es zu einem solchen Wechsel-Hammer im Sommer kommt, steht aber noch in den Sternen, da eine endgültige Entscheidung über Klopps Zukunft noch ausstehe und erst in den kommenden Monaten gefällt werden soll.