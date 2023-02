Matthäus bringt Urs Fischer beim FC Bayern ins Gespräch

IMAGO/Jürgen Kessler

Lothar Matthäus empfiehlt dem FC Bayern einen möglichen Trainer

Nach Ansicht von Lothar Matthäus könnte Trainer Urs Fischer vom Überraschungsteam Union Berlin eines Tages auch ein Thema beim FC Bayern werden.

In gut viereinhalb Jahren formte Urs Fischer aus dem Zweitligisten Union Berlin einen Bundesliga-Spitzenklub, Europapokalteilnehmer und nun sogar Anwärter auf den Titel.

Die Art und Weise, wie der Schweizer dieses Kunststück vollbracht hat, imponiert auch Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus. Der 61-Jährige traut Fischer sogar zu, nicht nur mit einem Außenseiter Erfolge zu feiern.

"Urs Fischer ist ein super sympathischer Trainer. Er kann mit erwachsenen, reifen Spielern umgehen und diese zu einer Einheit formen. Bei Union macht er einen sensationellen Job", lobte Matthäus den Union-Coach im Gespräch mit der "Sport Bild".

"Fischer hat die Fähigkeiten, jeden Verein in der Bundesliga zu trainieren. Vielleicht auch eines Tages den FC Bayern", führt Matthäus weiter aus.

Bewährungsprüfungen gegen Ajax Amsterdam und den FC Bayern

Der 57-Jährige erinnere ihn in seiner Art an Udo Lattek und Ottmar Hitzfeld, die beide große Erfolge mit dem FC Bayern feierten, "das Väterliche, die Kommunikation auf Augenhöhe, der große Respekt vor seinen Spielern", so Matthäus.

Die Liaison mit Union Berlin sei zwar perfekt, bei einem Abschied würden Fischer allerdings "alle Türen offen" stehen. "Er hat seinen Fußabdruck in der Liga hinterlassen", adelt der einstige Profi des FC Bayern den 57 Jahre alten Fußballlehrer.

Einen weiteren Nachweis seiner hervorragenden Arbeit kann Fischer in den kommenden Tagen liefern: Am Donnerstag (21:00 Uhr) trifft Union in der Zwischenrunde der Europa League auf Ajax Amsterdam. Nach dem 0:0 im Hinspiel geht es nun darum, das Achtelfinal-Ticket zu buchen.

Am Sonntag (17:30 Uhr) folgt für die Eisernen dann der Bundesligagipfel gegen den FC Bayern.