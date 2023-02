Gladbach findet offenbar Bensebaini-Nachfolger

IMAGO/Joachim Sielski

Ex-Bayern-Talent Derrick Köhn wird bei Gladbach gehandelt

Im Sommer wird Gladbach wohl einen Ersatz für Ramy Bensebaini benötigen. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft Ende Juni aus. Atlético Madrid und der BVB sollen großes Interesse an einer Verpflichtung haben. Als Nachfolger hat die Borussia nun offenbar einen ehemaliges Talent des FC Bayern auf dem Zettel.

Sportdirektor Roland Virkus steht ein schwieriger Transfer-Sommer bevor. Die Verträge von Marcus Thuram und Ramy Bensebaini bei Borussia Mönchengladbach laufen aus. Während bei Thuram der ablösefreie Abschied bereits besiegelt ist, besteht auch bei BVB-Flirt Bensebaini kaum noch Hoffnung auf einen Verbleib am Niederrhein.

Somit wird sich Gladbach nach Alternativen für ihre Top-Stars umsehen müssen. Das Problem: Die Kassen der Fohlenelf sind leer. Für Neuverpflichtungen ist, sofern Spieler nicht gewinnbringend veräußert werden, kaum Geld vorhanden. Virkus bleibt fast nur die Möglichkeit, Spieler mit auslaufenden Verträgen nach Mönchengladbach zu locken oder Spieler mit Bundesliga-Potenzial zu Schnäppchenpreisen zu verpflichten.

Ex-Talent des FC Bayern bei Gladbach auf dem Zettel

Einer der Kandidaten soll laut "Sport Bild" Derrick Köhn von Hannover 96 sein. Der 24-Jährige ist wie Bensebaini auf der linken Außenbahn beheimatet und kommt für die Niedersachsen zumeist als Außenverteidiger in der Fünferkette zum Einsatz. 21 Mal lief der ehemalige Juniorennationalspieler dieser Saison für 96 in der 2. Bundesliga auf und überzeugte dort mit vier Vorlagen und zwei eigenen Treffern.

Erst im zurückliegenden Sommer war der Linksfuß von Willem II nach Hannover gewechselt. Dort hatte er einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Zuvor war Köhn, der in der Jugend des HSV ausgebildet wurde, drei Jahre lang für den FC Bayern aktiv.

Bei dem deutschen Rekordmeister kam der Außenspieler auf 90 Einsätze in der zweiten Mannschaft. Der Durchbruch in der Bundesliga blieb im in München aber verwehrt. Nun könnte Köhn einen erneuten Anlauf im deutschen Oberhaus unternehmen.