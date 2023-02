Gelöste Stimmung bei Union Berlin vor Topspiel-Doppelpack

IMAGO/Matthias Koch

Urs Fischer freut sich auf die kommenden Aufgaben

Es ist die Woche der Wahrheit für Union Berlin: Erst wollen die Überflieger aus Köpenick gegen Ajax Amsterdam ins Europa-League-Achtelfinale stürmen - und dann wartet der FC Bayern.

Urs Fischer musste leiden. Zumindest ein bisschen. Doch nicht etwa die Gedanken an den Europapokal-Showdown gegen Ajax Amsterdam oder den Meister-Gipfel beim FC Bayern plagten Union Berlins Erfolgstrainer: Seine eigenen Spieler hatten Fischer beim Abschlusstraining am Mittwoch als verspätetes "Geburtstagsgeschenk" eingekesselt, während sie ihn fröhlich mit Fußbällen bewarfen und dabei "Happy Birthday" trällerten.

Schnell jedoch übernahm der Schweizer, der am vergangenen Montag 57 Jahre alt geworden war, wieder das Kommando und schwor seine Überflieger auf die Woche der Wahrheit ein. Erst wollen die Köpenicker nach dem 0:0 im ersten Duell mit Ajax am Donnerstag (21:00 Uhr/RTL) im Rückspiel der Europa-League-Zwischenrunde ins Achtelfinale stürmen, ehe sie beim Bundesliga-Topspiel am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) den punktgleichen FC Bayern tatsächlich von der Tabellenspitze stürzen könnten.

Union-Coach freut sich auf "schöne Aufgaben"

"Schöne Aufgaben, die anstehen. Ist doch toll. Was will man mehr?", sagte Fischer bei "DAZN", dessen Team am Sonntag beim 0:0 gegen Liga-Schlusslicht Schalke 04 durchaus müde gewirkt hatte - die Nachwehen vom Ajax-Hinspiel nur drei Tage zuvor. Daher Fischers Befehl: "Es gilt, bestmöglich zu regenerieren. Dann steht eine neue Aufgabe an mit Ajax. Wir werden alles daran setzen, eine Runde weiterzukommen."

Dafür wird es aber Tore brauchen, die Union in den vergangenen beiden Pflichtspielen nicht zu schießen vermochte, wobei die eigene Abwehr wie so oft erstklassig stand. Nicht unmöglich also, dass die Fans im Hexenkessel an der Alten Försterei ein Europacup-Krimi inklusive Elfer-Drama erwartet. Auch darauf haben sich die Eisernen vorbereitet. "Ich denke schon, dass wir den ein oder anderen Elfmeter mal schießen werden", so Abwehrchef Robin Knoche, der anfügte: "Aber unser Fokus liegt natürlich auf den 90 Minuten."

Personell kann Fischer im Rückspiel wieder auf Kapitän Christopher Trimmel und Janik Haberer setzen, die in Amsterdam gelbgesperrt gefehlt hatten. Gerade mit Blick auf den Auswärtskracher in München dürfte Unions Kadertiefe einmal mehr ein Vorteil sein. "Wir haben genug gute Leute und können durchrotieren", sagte Knoche. In der Spitze dürfte Topscorer Sheraldo Becker im Vergleich zum Schalke-Spiel für Sven Michel in die Mannschaft kommen - um seinen Jugendklub Ajax aus dem Wettbewerb zu schießen.